MVP-kehitys tehty helpoksi tekoälyn avulla

Muunna ideasi toimivaksi tuotteeksi nopeasti. Ei koodausta tai kehittäjiä tarvita.

Kuinka kehittää vähimmäiskelpoinen tuote

Opi tärkeimmät vaiheet: määrittele ideasi, rakenna MVP tekoälyn avulla ja testaa oikeilla käyttäjillä ennen skaalaamista.
01

Määrittele MVP-ideasi

Tunnista ongelma, jonka tuotteesi ratkaisee, ja keskeiset ominaisuudet, jotka tukevat konseptiasi.

02

Rakenna MVP ilman koodausta

Käytä Hostinger Horizonsia muuttaaksesi yksinkertaiset tekoälykehotteet toimiviksi MVP-tuotteiksi – teknisiä taitoja tai monimutkaisia asetuksia ei tarvita.

03

Testaa, hio ja käynnistä

Vahvista MVP:si oikeilla käyttäjillä, tee parannuksia ja julkaise se yhdellä napsautuksella Horizonsin avulla.

Tarvitsetko MVP-ideoita?

Aloita matkasi valmiilla esimerkeillä.
Tarvitsetko MVP-ideoita?

Opintosuunnittelutyökalu

Auta opiskelijoita tai oppijoita järjestämään aikataulunsa, asettamaan opiskelutavoitteita ja seuraamaan edistymistä.
Varastonseurantatyökalu

Tekoälyinen chatbotti

Tehtävien priorisointityökalu

CRM-työkalu

PPC-budjetin seurantatyökalu

Ansioluettelon rakennustyökalu

Rakenna MVP:si nopeammin Hostinger Horizonsin avulla

Kaikenkattava tekoälyyn perustuva MVP-rakentaja

Suunnittelusta ja koodista sisältöön ja hakukoneoptimointiin, Horizons hoitaa kaiken. Yhdistä työkalut, kuten Stripe ja Supabase, käynnistääksesi toimivia MVP:itä – koodausta ei tarvita.

Rakennettu nopeutta, ei monimutkaisuutta silmällä pitäen

Kuvaile ideasi, ja tekoäly muuttaa sen toimivaksi MVP:ksi muutamassa minuutissa. Yli 80 kielen tuen ansiosta voit rakentaa omin sanoin.

Nopea käynnistys, nopeampi skaalaus

Saat MVP:si käyttöön yhdellä napsautuksella, ja saat webhotellin, mukautetun verkkotunnuksen, yrityssähköpostin ja paljon muuta – kaikki sisältyy hintaan. Ei tarvetta kolmannen osapuolen lisäosille.

Johtavan tekoälyteknologian tukema

Horizons käyttää luotettavia oikeustieteen lisensoijia ja edistyneitä integraatioita tarjotakseen puhdasta koodia, optimoitua sisältöä ja modernia muotoilua MVP:llesi.

