MVP arendamine on tehisintellekti abil lihtne
Muutke oma idee kiiresti toimivaks tooteks. Pole vaja kodeerimist ega arendajaid.
Kuidas arendada minimaalselt elujõulist toodet
Määratle oma MVP idee
Tuvastage probleem, mida teie toode lahendab, ja olulised omadused, mis teie kontseptsiooni tõestavad.
Loo oma MVP ilma kodeerimiseta
Kasuta Hostinger Horizonsi, et muuta lihtsad tehisintellekti juhised toimivateks MVP-deks – tehnilisi oskusi ega keerukat seadistamist pole vaja.
Testi, täpsusta ja käivita
Valideeri oma MVP päris kasutajate peal, tee täiustusi ja avalda see ühe klõpsuga Horizonsi abil.
Vajad MVP ideid?
Loo oma MVP kiiremini Hostinger Horizonsiga
Kõik-ühes tehisintellektiga MVP-koostaja
Alates disainist ja koodist kuni sisu ja SEO-ni – Horizons tegeleb kõigega. Ühenda tööriistad nagu Stripe ja Supabase, et käivitada funktsionaalsed MVP-d – kodeerimist pole vaja.
Loodud kiiruse, mitte keerukuse jaoks
Kirjelda oma ideed ja tehisintellekt muudab selle minutitega toimivaks MVP-ks. Tänu enam kui 80 keele toele saad luua oma sõnadega.
Kiire käivitamine, kiirem skaleerimine
Hankige oma MVP ühe klõpsuga, mis sisaldab majutust, kohandatud domeeni, ärimeili ja palju muud. Kolmandate osapoolte lisandmooduleid pole vaja.
Juhtiva tehisintellekti tehnoloogia toel
Horizons kasutab usaldusväärseid õigusteaduse assistente ja täiustatud integratsioone, et pakkuda teie MVP-le puhast koodi, optimeeritud sisu ja moodsat disaini.