Η ανάπτυξη MVP είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος – μιας απλοποιημένης έκδοσης της ιδέας σας με αρκετά χαρακτηριστικά για να τη δοκιμάσετε με πραγματικούς χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να διαπιστώσετε εάν λύνει τα προβλήματα των χρηστών στον πραγματικό κόσμο πριν επενδύσετε πάρα πολλά χρήματα εκ των προτέρων. Μάθετε περισσότερα στον οδηγό MVP μας.