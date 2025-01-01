Η ανάπτυξη MVP γίνεται απλή με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)
Μετατρέψτε την ιδέα σας σε ένα λειτουργικό προϊόν γρήγορα. Δεν χρειάζεται προγραμματισμός ή προγραμματιστές.
Πώς να αναπτύξετε ένα ελάχιστο βιώσιμο προϊόν
Ορίστε την ιδέα σας για το MVP
Προσδιορίστε το πρόβλημα που θα λύσει το προϊόν σας και τα βασικά χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την ιδέα σας.
Δημιουργήστε το MVP σας χωρίς προγραμματισμό
Χρησιμοποιήστε το Hostinger Horizons για να μετατρέψετε απλές προτροπές τεχνητής νοημοσύνης σε ένα λειτουργικό MVP – δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες ή πολύπλοκη ρύθμιση.
Δοκιμή, βελτίωση και κυκλοφορία
Επικυρώστε το MVP σας με πραγματικούς χρήστες, κάντε βελτιώσεις και δημοσιεύστε το με ένα κλικ με το Horizons.
Χρειάζεστε ιδέες για MVP;
Εργαλείο σχεδιασμού μελέτης
Εργαλείο παρακολούθησης αποθέματος
chatbot τεχνητής νοημοσύνης
Εργαλείο ιεράρχησης εργασιών
Εργαλείο CRM
Εργαλείο παρακολούθησης προϋπολογισμού PPC
Εργαλείο δημιουργίας βιογραφικού
Δημιουργήστε το MVP σας πιο γρήγορα με το Hostinger Horizons
Όλα-σε-ένα εργαλείο δημιουργίας MVP με τεχνητή νοημοσύνη
Από το σχεδιασμό και τον κώδικα μέχρι το περιεχόμενο και το SEO, η Horizons χειρίζεται τα πάντα. Συνδέστε εργαλεία όπως το Stripe και το Supabase για να ξεκινήσετε λειτουργικά MVP – δεν απαιτείται κωδικοποίηση.
Κατασκευασμένο για ταχύτητα, όχι για πολυπλοκότητα
Περιγράψτε την ιδέα σας και η Τεχνητή Νοημοσύνη την μετατρέπει σε ένα λειτουργικό MVP μέσα σε λίγα λεπτά. Με υποστήριξη για περισσότερες από 80 γλώσσες, μπορείτε να δημιουργήσετε την ιδέα σας με τα δικά σας λόγια.
Γρήγορη εκκίνηση, ταχύτερη κλιμάκωση
Αποκτήστε ζωντανά το MVP σας με ένα κλικ με φιλοξενία, προσαρμοσμένο domain, επαγγελματικό email και πολλά άλλα – όλα συμπεριλαμβάνονται. Δεν χρειάζονται πρόσθετα τρίτων.
Υποστηρίζεται από κορυφαία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης
Η Horizons χρησιμοποιεί αξιόπιστα LLM και προηγμένες ενσωματώσεις για να προσφέρει καθαρό κώδικα, βελτιστοποιημένο περιεχόμενο και μοντέρνο σχεδιασμό για το MVP σας.