Η ανάπτυξη MVP γίνεται απλή με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)

Μετατρέψτε την ιδέα σας σε ένα λειτουργικό προϊόν γρήγορα. Δεν χρειάζεται προγραμματισμός ή προγραμματιστές.

Δεν απαιτείται πιστωτική κάρτα
Πώς να αναπτύξετε ένα ελάχιστο βιώσιμο προϊόν

Μάθετε τα βασικά βήματα: ορίστε την ιδέα σας, δημιουργήστε το MVP σας με τεχνητή νοημοσύνη και δοκιμάστε την με πραγματικούς χρήστες πριν από την κλιμάκωση.
01

Ορίστε την ιδέα σας για το MVP

Προσδιορίστε το πρόβλημα που θα λύσει το προϊόν σας και τα βασικά χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την ιδέα σας.

02

Δημιουργήστε το MVP σας χωρίς προγραμματισμό

Χρησιμοποιήστε το Hostinger Horizons για να μετατρέψετε απλές προτροπές τεχνητής νοημοσύνης σε ένα λειτουργικό MVP – δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες ή πολύπλοκη ρύθμιση.

03

Δοκιμή, βελτίωση και κυκλοφορία

Επικυρώστε το MVP σας με πραγματικούς χρήστες, κάντε βελτιώσεις και δημοσιεύστε το με ένα κλικ με το Horizons.

Χρειάζεστε ιδέες για MVP;

Ξεκινήστε το ταξίδι σας με έτοιμα προς κατασκευή παραδείγματα.
Εργαλείο σχεδιασμού μελέτης

Βοηθήστε τους μαθητές ή τους μαθητές να οργανώσουν τα προγράμματά τους, να θέσουν στόχους μελέτης και να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους.
Έναρξη κατασκευής

Εργαλείο παρακολούθησης αποθέματος

chatbot τεχνητής νοημοσύνης

Εργαλείο ιεράρχησης εργασιών

Εργαλείο CRM

Εργαλείο παρακολούθησης προϋπολογισμού PPC

Εργαλείο δημιουργίας βιογραφικού

Δημιουργήστε το MVP σας πιο γρήγορα με το Hostinger Horizons

Όλα-σε-ένα εργαλείο δημιουργίας MVP με τεχνητή νοημοσύνη

Από το σχεδιασμό και τον κώδικα μέχρι το περιεχόμενο και το SEO, η Horizons χειρίζεται τα πάντα. Συνδέστε εργαλεία όπως το Stripe και το Supabase για να ξεκινήσετε λειτουργικά MVP – δεν απαιτείται κωδικοποίηση.

Κατασκευασμένο για ταχύτητα, όχι για πολυπλοκότητα

Περιγράψτε την ιδέα σας και η Τεχνητή Νοημοσύνη την μετατρέπει σε ένα λειτουργικό MVP μέσα σε λίγα λεπτά. Με υποστήριξη για περισσότερες από 80 γλώσσες, μπορείτε να δημιουργήσετε την ιδέα σας με τα δικά σας λόγια.

Γρήγορη εκκίνηση, ταχύτερη κλιμάκωση

Αποκτήστε ζωντανά το MVP σας με ένα κλικ με φιλοξενία, προσαρμοσμένο domain, επαγγελματικό email και πολλά άλλα – όλα συμπεριλαμβάνονται. Δεν χρειάζονται πρόσθετα τρίτων.

Υποστηρίζεται από κορυφαία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης

Η Horizons χρησιμοποιεί αξιόπιστα LLM και προηγμένες ενσωματώσεις για να προσφέρει καθαρό κώδικα, βελτιστοποιημένο περιεχόμενο και μοντέρνο σχεδιασμό για το MVP σας.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την μοναδική σας ιδέα σε πραγματικότητα;

Συχνές ερωτήσεις για την ανάπτυξη MVP

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το εργαλείο ανάπτυξης MVP.

Τι είναι η ανάπτυξη MVP;

Χρειάζεται να ξέρω πώς να γράφω κώδικα για να δημιουργήσω ένα MVP;

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Hostinger Horizons δημιουργεί στην πραγματικότητα ένα MVP;

Πότε πρέπει να επιλέξω έναν κατασκευαστή MVP χωρίς κώδικα έναντι της πρόσληψης ενός προγραμματιστή;

Ποιο είναι το κόστος ανάπτυξης του MVP;

Ποια εργαλεία χρειάζομαι για να δημιουργήσω ένα ελάχιστο βιώσιμο προϊόν;

Μπορώ να δημιουργήσω έσοδα από ένα MVP;

Πώς μπορώ να δοκιμάσω ένα MVP;

Πώς μπορώ να φιλοξενήσω μια εφαρμογή ιστού;