Vývoj MVP je díky umělé inteligenci snadný
Proměňte svůj nápad ve funkční produkt rychle. Není potřeba žádné kódování ani vývojáři.
Jak vyvinout minimálně životaschopný produkt
Definujte svůj MVP nápad
Identifikujte problém, který váš produkt řeší, a základní vlastnosti, které váš koncept prokazují.
Vytvořte si MVP bez nutnosti kódování
Využijte Hostinger Horizons k proměně jednoduchých pokynů umělé inteligence ve funkční MVP – nejsou potřeba žádné technické dovednosti ani složité nastavení.
Otestujte, vylepšete a spusťte
Ověřte svůj MVP se skutečnými uživateli, proveďte vylepšení a publikujte jej jedním kliknutím s Horizons.
Potřebujete nápady na MVP?
Nástroj pro plánování studia
Nástroj pro sledování zásob
Chatbot s umělou inteligencí
Nástroj pro prioritizaci úkolů
CRM nástroj
Nástroj pro sledování rozpočtu PPC
Nástroj pro tvorbu životopisů
Vytvořte si svého MVP rychleji s Hostinger Horizons
Univerzální nástroj pro tvorbu MVP s umělou inteligencí
Od designu a kódu až po obsah a SEO, Horizons se postará o vše. Propojte nástroje jako Stripe a Supabase a spouštějte funkční MVP – bez nutnosti kódování.
Stvořeno pro rychlost, ne pro složitost
Popište svůj nápad a umělá inteligence ho během několika minut promění ve funkční MVP. Díky podpoře více než 80 jazyků můžete tvořit vlastními slovy.
Rychlé spuštění, rychlejší škálování
Získejte svůj MVP jedním kliknutím s hostingem, vlastní doménou, firemním e-mailem a dalšími výhodami – vše v ceně. Není třeba žádných doplňků třetích stran.
Poháněno přední technologií umělé inteligence
Horizons využívá důvěryhodné LLM a pokročilé integrace k poskytování čistého kódu, optimalizovaného obsahu a moderního designu pro váš MVP.