MVP-udvikling er processen med at skabe et minimumsprodukt – en forenklet version af din idé med lige præcis nok funktioner til at teste den med rigtige brugere. På denne måde kan du finde ud af, om det løser brugernes problemer i den virkelige verden, før du investerer for mange penge på forhånd. Lær mere i vores MVP-guide.