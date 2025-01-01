Lo sviluppo MVP semplificato con l'intelligenza artificiale
Trasforma rapidamente la tua idea in un prodotto funzionale. Non servono competenze di programmazione o sviluppatori.
Come sviluppare un prodotto minimo praticabile
Definisci la tua idea MVP
Identifica il problema che il tuo prodotto risolverà e le caratteristiche essenziali che dimostrano il tuo concetto.
Crea il tuo MVP senza programmare
Utilizza Hostinger Horizons per trasformare semplici prompt di intelligenza artificiale in un MVP funzionante, senza bisogno di competenze tecniche o configurazioni complesse.
Testare, perfezionare e lanciare
Convalida il tuo MVP con utenti reali, apporta miglioramenti e pubblicalo con un clic con Horizons.
Hai bisogno di idee MVP?
Strumento di pianificazione dello studio
Strumento di monitoraggio dell'inventario
Chatbot AI
Strumento di definizione delle priorità delle attività
Strumento CRM
Strumento di monitoraggio del budget PPC
Strumento per la creazione di curriculum
Crea il tuo MVP più velocemente con Hostinger Horizons
Costruttore MVP AI all-in-one
Horizons si occupa di tutto, dal design al codice, dai contenuti alla SEO. Collega strumenti come Stripe e Supabase per lanciare MVP funzionali, senza bisogno di scrivere codice.
Costruito per la velocità, non per la complessità
Descrivi la tua idea e l'intelligenza artificiale la trasformerà in un MVP funzionante in pochi minuti. Grazie al supporto per oltre 80 lingue, puoi svilupparla con parole tue.
Lancio rapido, scalabilità più rapida
Attiva il tuo MVP in un clic con hosting, dominio personalizzato, email aziendale e molto altro, tutto incluso. Non sono necessari componenti aggiuntivi di terze parti.
Basato sulla tecnologia AI leader
Horizons utilizza LLM affidabili e integrazioni avanzate per fornire codice pulito, contenuti ottimizzati e un design moderno per il tuo MVP.