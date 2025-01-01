MVP fejlesztés egyszerűen mesterséges intelligenciával
Alakítsd át ötletedet gyorsan működőképes termékké. Nincs szükség kódolásra vagy fejlesztőkre.
Hogyan fejlesszünk ki egy minimálisan életképes terméket?
Határozza meg az MVP ötletét
Határozza meg a termék által megoldandó problémát, és azokat a lényeges jellemzőket, amelyek alátámasztják a koncepcióját.
Építsd fel az MVP-det kódolás nélkül
Használd a Hostinger Horizonst, hogy egyszerű AI-kérdéseket működő MVP-vé alakíts – nincs szükség technikai ismeretekre vagy bonyolult beállításokra.
Tesztelés, finomítás és indítás
Validáld az MVP-det valódi felhasználókkal, végezz fejlesztéseket, és publikáld egyetlen kattintással a Horizons segítségével.
MVP ötletekre van szüksége?
Tanulmánytervező eszköz
Készletnyilvántartó eszköz
AI chatbot
Feladatpriorizálási eszköz
CRM eszköz
PPC költségvetés-követő eszköz
Önéletrajz készítő eszköz
Építsd fel MVP-det gyorsabban a Hostinger Horizons segítségével
Mindent egyben tartalmazó AI MVP készítő
A tervezéstől és a kódtól a tartalomig és a SEO-ig a Horizons mindent kezel. Csatlakoztasson olyan eszközöket, mint a Stripe és a Supabase, hogy funkcionális MVP-ket indítson – kódolás nélkül.
Sebességre, nem bonyolultságra tervezve
Írd le az ötletedet, és a mesterséges intelligencia percek alatt működő MVP-vé alakítja. Több mint 80 nyelv támogatásával saját szavaiddal építhetsz.
Gyors indítás, gyorsabb skálázás
Élesítsd MVP-det egyetlen kattintással, tárhelyszolgáltatással, egyéni domainnel, üzleti e-mail címmel és egyebekkel – mindezt ingyenesen. Nincs szükség külső bővítményekre.
Vezető mesterséges intelligencia technológiával működtetve
A Horizons megbízható LLM-eket és fejlett integrációkat használ, hogy letisztult kódot, optimalizált tartalmat és modern dizájnt biztosítson MVP-je számára.