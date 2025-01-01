MVP fejlesztés egyszerűen mesterséges intelligenciával

Az MVP fejlesztés egy minimálisan életképes termék létrehozásának folyamata – az ötleted egy egyszerűsített változata, amely éppen annyi funkcióval rendelkezik, hogy valódi felhasználókon tesztelhető legyen. Így megtudhatod, hogy megoldja-e a felhasználók problémáit a való világban, mielőtt túl sok pénzt fektetnél bele. Tudj meg többet az MVP útmutatónkban.