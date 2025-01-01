Pengembangan MVP menjadi mudah dengan AI

Pengembangan MVP adalah proses menciptakan produk minimum yang layak – versi sederhana dari ide Anda dengan fitur yang cukup untuk diuji coba kepada pengguna sungguhan. Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui apakah produk tersebut mampu memecahkan masalah pengguna di dunia nyata sebelum menginvestasikan terlalu banyak uang di awal. Pelajari lebih lanjut di panduan MVP kami.