Jangan lewatkan promo Black Friday:

Pengembangan MVP menjadi mudah dengan AI

Ubah ide Anda menjadi produk fungsional dengan cepat. Tanpa perlu coding atau pengembang.

Tidak perlu kartu kredit
Pengembangan MVP menjadi mudah dengan AI

Cara mengembangkan produk minimum yang layak

Pelajari langkah-langkah utama: tentukan ide Anda, bangun MVP Anda dengan AI, dan uji dengan pengguna nyata sebelum ditingkatkan.
01

Tentukan ide MVP Anda

Identifikasi masalah yang akan dipecahkan oleh produk Anda dan fitur penting yang membuktikan konsep Anda.

02

Bangun MVP Anda tanpa coding

Gunakan Hostinger Horizons untuk mengubah perintah AI sederhana menjadi MVP yang berfungsi – tidak memerlukan keahlian teknis atau pengaturan yang rumit.

03

Uji, sempurnakan, dan luncurkan

Validasi MVP Anda dengan pengguna nyata, buat peningkatan, dan publikasikan dalam satu klik dengan Horizons.

Butuh ide MVP?

Mulailah perjalanan Anda dengan contoh yang siap dibangun.
Butuh ide MVP?

Alat perencana studi

Bantu siswa atau pembelajar mengatur jadwal mereka, menetapkan tujuan belajar, dan melacak kemajuan.
Mulai membangun

Alat pelacak inventaris

Obrolan bot AI

Alat prioritas tugas

Alat CRM

Alat pelacak anggaran PPC

Alat pembuat resume

Bangun MVP Anda lebih cepat dengan Hostinger Horizons

Pembangun MVP AI all-in-one

Dari desain dan kode hingga konten dan SEO, Horizons menangani semuanya. Hubungkan perangkat seperti Stripe dan Supabase untuk meluncurkan MVP fungsional – tanpa perlu coding.

Dibangun untuk kecepatan, bukan kompleksitas

Jelaskan ide Anda, dan AI akan mengubahnya menjadi MVP yang efektif dalam hitungan menit. Dengan dukungan lebih dari 80 bahasa, Anda dapat mengembangkannya dengan kata-kata Anda sendiri.

Luncurkan cepat, skala lebih cepat

Dapatkan MVP Anda dalam satu klik dengan hosting, domain khusus, email bisnis, dan banyak lagi – semuanya sudah termasuk. Tidak perlu add-on pihak ketiga.

Didukung oleh teknologi AI terkemuka

Horizons menggunakan LLM tepercaya dan integrasi canggih untuk memberikan kode yang bersih, konten yang dioptimalkan, dan desain modern untuk MVP Anda.

Siap untuk mengubah ide proyek unik Anda menjadi kenyataan?

Tidak perlu kartu kredit

FAQ pengembangan MVP

Temukan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan tentang alat pengembangan MVP kami.

Apa itu pengembangan MVP?

Apakah saya perlu tahu cara membuat kode untuk membangun MVP?

Bagaimana AI di Hostinger Horizons benar-benar membangun MVP?

Kapan saya harus memilih pembuat MVP tanpa kode dibandingkan menyewa pengembang?

Berapa biaya pengembangan MVP?

Alat apa yang saya perlukan untuk membangun produk minimum yang layak?

Bisakah saya memonetisasi MVP?

Bagaimana cara menguji MVP?

Bagaimana cara meng-host aplikasi web?