Pengembangan MVP menjadi mudah dengan AI
Ubah ide Anda menjadi produk fungsional dengan cepat. Tanpa perlu coding atau pengembang.
Cara mengembangkan produk minimum yang layak
Tentukan ide MVP Anda
Identifikasi masalah yang akan dipecahkan oleh produk Anda dan fitur penting yang membuktikan konsep Anda.
Bangun MVP Anda tanpa coding
Gunakan Hostinger Horizons untuk mengubah perintah AI sederhana menjadi MVP yang berfungsi – tidak memerlukan keahlian teknis atau pengaturan yang rumit.
Uji, sempurnakan, dan luncurkan
Validasi MVP Anda dengan pengguna nyata, buat peningkatan, dan publikasikan dalam satu klik dengan Horizons.
Butuh ide MVP?
Bangun MVP Anda lebih cepat dengan Hostinger Horizons
Pembangun MVP AI all-in-one
Dari desain dan kode hingga konten dan SEO, Horizons menangani semuanya. Hubungkan perangkat seperti Stripe dan Supabase untuk meluncurkan MVP fungsional – tanpa perlu coding.
Dibangun untuk kecepatan, bukan kompleksitas
Jelaskan ide Anda, dan AI akan mengubahnya menjadi MVP yang efektif dalam hitungan menit. Dengan dukungan lebih dari 80 bahasa, Anda dapat mengembangkannya dengan kata-kata Anda sendiri.
Luncurkan cepat, skala lebih cepat
Dapatkan MVP Anda dalam satu klik dengan hosting, domain khusus, email bisnis, dan banyak lagi – semuanya sudah termasuk. Tidak perlu add-on pihak ketiga.
Didukung oleh teknologi AI terkemuka
Horizons menggunakan LLM tepercaya dan integrasi canggih untuk memberikan kode yang bersih, konten yang dioptimalkan, dan desain modern untuk MVP Anda.