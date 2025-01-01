Розробка MVP стала простою завдяки штучному інтелекту
Швидко перетворіть свою ідею на функціональний продукт. Без кодування та розробників.
Як розробити мінімально життєздатний продукт
Визначте свою ідею MVP
Визначте проблему, яку вирішить ваш продукт, та основні характеристики, що підтверджують вашу концепцію.
Створіть свій MVP без кодування
Використовуйте Hostinger Horizons, щоб перетворити прості підказки штучного інтелекту на робочий MVP – без технічних навичок чи складного налаштування.
Тестування, удосконалення та запуск
Перевірте свій MVP за допомогою реальних користувачів, внесіть покращення та опублікуйте його одним кліком за допомогою Horizons.
Потрібні ідеї для MVP?
Інструмент планування навчання
Інструмент відстеження інвентарю
Штучний чат-бот
Інструмент пріоритезації завдань
CRM-інструмент
Інструмент відстеження бюджету PPC
Інструмент для створення резюме
Створіть свій MVP швидше з Hostinger Horizons
Універсальний конструктор MVP на базі штучного інтелекту
Від дизайну та коду до контенту та SEO, Horizons займається всім. Підключіть такі інструменти, як Stripe та Supabase, для запуску функціональних MVP – кодування не потрібне.
Створено для швидкості, а не складності
Опишіть свою ідею, і штучний інтелект перетворить її на робочий MVP за лічені хвилини. Завдяки підтримці понад 80 мов ви можете створювати власними словами.
Швидкий запуск, швидше масштабування
Отримайте свій MVP одним кліком завдяки хостингу, власному домену, бізнес-електронній пошті та іншим послугам – все включено. Немає потреби в сторонніх додатках.
Забезпечено провідною технологією штучного інтелекту
Horizons використовує перевірені LLM та розширені інтеграції, щоб забезпечити чистий код, оптимізований контент та сучасний дизайн вашого MVP.