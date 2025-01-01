Розробка MVP стала простою завдяки штучному інтелекту

Швидко перетворіть свою ідею на функціональний продукт. Без кодування та розробників.

Кредитна картка не потрібна
Розробка MVP стала простою завдяки штучному інтелекту

Як розробити мінімально життєздатний продукт

Вивчіть ключові кроки: визначте свою ідею, створіть свій MVP за допомогою штучного інтелекту та протестуйте його з реальними користувачами перед масштабуванням.
01

Визначте свою ідею MVP

Визначте проблему, яку вирішить ваш продукт, та основні характеристики, що підтверджують вашу концепцію.

02

Створіть свій MVP без кодування

Використовуйте Hostinger Horizons, щоб перетворити прості підказки штучного інтелекту на робочий MVP – без технічних навичок чи складного налаштування.

03

Тестування, удосконалення та запуск

Перевірте свій MVP за допомогою реальних користувачів, внесіть покращення та опублікуйте його одним кліком за допомогою Horizons.

Потрібні ідеї для MVP?

Розпочніть свою подорож із готових до створення прикладів.
Потрібні ідеї для MVP?

Інструмент планування навчання

Допоможіть студентам або тим, хто навчається, організувати свої розклади, ставити навчальні цілі та відстежувати прогрес.
Почати будівництво

Інструмент відстеження інвентарю

Штучний чат-бот

Інструмент пріоритезації завдань

CRM-інструмент

Інструмент відстеження бюджету PPC

Інструмент для створення резюме

Створіть свій MVP швидше з Hostinger Horizons

Універсальний конструктор MVP на базі штучного інтелекту

Від дизайну та коду до контенту та SEO, Horizons займається всім. Підключіть такі інструменти, як Stripe та Supabase, для запуску функціональних MVP – кодування не потрібне.

Створено для швидкості, а не складності

Опишіть свою ідею, і штучний інтелект перетворить її на робочий MVP за лічені хвилини. Завдяки підтримці понад 80 мов ви можете створювати власними словами.

Швидкий запуск, швидше масштабування

Отримайте свій MVP одним кліком завдяки хостингу, власному домену, бізнес-електронній пошті та іншим послугам – все включено. Немає потреби в сторонніх додатках.

Забезпечено провідною технологією штучного інтелекту

Horizons використовує перевірені LLM та розширені інтеграції, щоб забезпечити чистий код, оптимізований контент та сучасний дизайн вашого MVP.

Готові втілити свою унікальну ідею проєкту в реальність?

Кредитна картка не потрібна

Найчастіші запитання щодо розробки MVP

Знайдіть відповіді на найчастіші запитання про наш інструмент розробки MVP.

Що таке розробка MVP?

Чи потрібно мені знати, як писати код, щоб створити MVP?

Як штучний інтелект у Hostinger Horizons насправді створює MVP?

Коли варто обрати конструктора MVP без написання коду, а коли найняти розробника?

Яка вартість розробки MVP?

Які інструменти мені потрібні для створення мінімально життєздатного продукту?

Чи можу я монетизувати MVP?

Як мені протестувати MVP?

Як розмістити веб-застосунок?