Ні. З Hostinger Horizons ви можете створити повнофункціональний MVP за допомогою простих підказок – не потрібно мати знання коду чи технічної підготовки. Якщо ви можете пояснити проблему, яку має вирішити ваш продукт, ви можете миттєво створити його за допомогою Horizons.