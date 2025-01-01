Існує багато інструментів і платформ для створення проектів штучного інтелекту, від платформ без коду до AI-копілотів. Hostinger Horizons – чудовий варіант для початківців. Він пропонує інтуїтивно зрозумілу платформу без коду, яка підтримує інтеграцію з різними API, що дозволяє легко впроваджувати розширені функції штучного інтелекту, такі як чат-боти, розпізнавання зображень і рекомендації. Horizons дозволяє швидко створювати та запускати проекти штучного інтелекту без необхідності будь-яких попередніх навичок кодування.