Проєкти штучного інтелекту для початківців – понад 30 ідей без коду
Нижче ми зібрали понад 30 ідей для проектів зі штучним інтелектом, які допоможуть вам втілити вашу творчість. Кодування не потрібне – лише ваші власні слова та Hostinger Horizons.
Веб-додаток для бронювання ресторанів
Дозвольте клієнтам переглядати меню, бронювати столики та вказувати дієтичні вподобання в одному додатку.
Трекер бюджету PPC
Легко відстежуйте витрати на рекламу та ефективність кампаній на різних платформах, контролюючи свій бюджет.
Трекер воронки продажів
Візуально керуйте потенційними клієнтами та угодами, допомагаючи вам збільшувати дохід без необхідності ліцензії CRM.
Додаток для збору відгуків
Швидко збирайте інформацію та думки користувачів, щоб покращити свій продукт або послугу.
CRM-інструмент
Упорядковуйте та керуйте контактами без зусиль, зберігаючи всю інформацію в одному місці.
Ключові речі, які слід пам'ятати під час створення вашого проєкту зі штучним інтелектом
Штучний інтелект більше не призначений лише для експертів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи готові зануритися глибше, ці ключові аспекти розробки на базі штучного інтелекту проведуть вас від ідеї до робочого проєкту. З Hostinger Horizons все можливо – не потрібна команда, лише ви.
Визначте мету свого проєкту
Почніть з чіткого бачення проблеми, яку ви хочете вирішити. З Hostinger Horizons втілюйте це бачення в життя, використовуючи готові шаблони, які спрямовують ваші наступні кроки.
Використовуйте доступну платформу без коду
Забудьте про головний біль, пов’язаний із кодуванням. Hostinger Horizons дозволяє легко втілити ваші ідеї в життя завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу чату, тож ви можете зосередитися на своєму баченні, а не на технологіях.
Швидко створюйте приголомшливі інтерфейси
Ваш проєкт має виглядати так само добре, як і працювати. З Hostinger Horizons ви можете швидко створювати елегантні, професійні інтерфейси, не будучи дизайнером.
Додайте функції штучного інтелекту – зробіть свій додаток розумнішим
Hostinger Horizons дозволяє вам інтегрувати елементи штучного інтелекту, такі як чат-боти, розпізнавання зображень або рекомендації, за допомогою кількох простих кліків, перетворюючи ваш додаток на динамічний онлайн-інструмент.
Тестуйте та вдосконалюйте свій проєкт у режимі реального часу
Щойно ваш застосунок буде запущено, ви захочете побачити, як він працює. Hostinger Horizons робить тестування швидким і простим, гарантуючи, що він працюватиме саме так, як ви його собі уявляли.
Запуск, поширення та масштабування
Коли ви будете готові продемонструвати свою роботу, Hostinger Horizons дозволить вам опублікувати свій додаток лише одним клацанням миші. Жодного складного налаштування, жодного клопоту – лише безперешкодний запуск.
Що користувачі кажуть про Hostinger Horizons
Кодування за допомогою Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger Horizons, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент для створення додатків на базі штучного інтелекту від @Hostinger Horizons і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger Horizons може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger Horizons — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї, перш ніж повністю вдаватися до роботи.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, використовуючи HORIZONS AI від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger Horizons – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються події з @Hostinger Horizons! Було дуже весело взаємодіяти з новим оновленням штучного інтелекту. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger вдалося реалізувати Horizons... Неймовірно швидко, як це дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит на Hostinger Horizons. Дійсно круті речі!
Я спробував Hostinger Horizons, і це революційний варіант! Цей конструктор додатків на базі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Це як мати веб-розробника/розробника програмного забезпечення вищого рівня, готового створити все, що ви тільки можете уявити.
Ви можете створювати досить непогані речі за допомогою Hostinger Horizons. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.