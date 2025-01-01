Проєкти штучного інтелекту для початківців – понад 30 ідей без коду

Нижче ми зібрали понад 30 ідей для проектів зі штучним інтелектом, які допоможуть вам втілити вашу творчість. Кодування не потрібне – лише ваші власні слова та Hostinger Horizons.

Веб-додаток для бронювання ресторанів

Веб-додаток для бронювання ресторанів

Дозвольте клієнтам переглядати меню, бронювати столики та вказувати дієтичні вподобання в одному додатку.

Трекер бюджету PPC

Трекер бюджету PPC

Легко відстежуйте витрати на рекламу та ефективність кампаній на різних платформах, контролюючи свій бюджет.

Трекер воронки продажів

Трекер воронки продажів

Візуально керуйте потенційними клієнтами та угодами, допомагаючи вам збільшувати дохід без необхідності ліцензії CRM.

Додаток для збору відгуків

Додаток для збору відгуків

Швидко збирайте інформацію та думки користувачів, щоб покращити свій продукт або послугу.

CRM-інструмент

CRM-інструмент

Упорядковуйте та керуйте контактами без зусиль, зберігаючи всю інформацію в одному місці.

Генератор рахунків-фактур

Генератор рахунків-фактур

Створюйте та надсилайте професійні, налаштовувані рахунки-фактури в найкоротші терміни.

Ключові речі, які слід пам'ятати під час створення вашого проєкту зі штучним інтелектом

Штучний інтелект більше не призначений лише для експертів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи готові зануритися глибше, ці ключові аспекти розробки на базі штучного інтелекту проведуть вас від ідеї до робочого проєкту. З Hostinger Horizons все можливо – не потрібна команда, лише ви.

Визначте мету свого проєкту

Почніть з чіткого бачення проблеми, яку ви хочете вирішити. З Hostinger Horizons втілюйте це бачення в життя, використовуючи готові шаблони, які спрямовують ваші наступні кроки.

Використовуйте доступну платформу без коду

Забудьте про головний біль, пов’язаний із кодуванням. Hostinger Horizons дозволяє легко втілити ваші ідеї в життя завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу чату, тож ви можете зосередитися на своєму баченні, а не на технологіях.

Швидко створюйте приголомшливі інтерфейси

Ваш проєкт має виглядати так само добре, як і працювати. З Hostinger Horizons ви можете швидко створювати елегантні, професійні інтерфейси, не будучи дизайнером.

Додайте функції штучного інтелекту – зробіть свій додаток розумнішим

Hostinger Horizons дозволяє вам інтегрувати елементи штучного інтелекту, такі як чат-боти, розпізнавання зображень або рекомендації, за допомогою кількох простих кліків, перетворюючи ваш додаток на динамічний онлайн-інструмент.

Тестуйте та вдосконалюйте свій проєкт у режимі реального часу

Щойно ваш застосунок буде запущено, ви захочете побачити, як він працює. Hostinger Horizons робить тестування швидким і простим, гарантуючи, що він працюватиме саме так, як ви його собі уявляли.

Запуск, поширення та масштабування

Коли ви будете готові продемонструвати свою роботу, Hostinger Horizons дозволить вам опублікувати свій додаток лише одним клацанням миші. Жодного складного налаштування, жодного клопоту – лише безперешкодний запуск.

Почніть будівництво сьогодні

Кредитна картка не потрібна.

Що користувачі кажуть про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування за допомогою Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger Horizons, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент для створення додатків на базі штучного інтелекту від @Hostinger Horizons і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger Horizons — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї, перш ніж повністю вдаватися до роботи.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, використовуючи HORIZONS AI від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger Horizons – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються події з @Hostinger Horizons! Було дуже весело взаємодіяти з новим оновленням штучного інтелекту. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger вдалося реалізувати Horizons... Неймовірно швидко, як це дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger Horizons справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит на Hostinger Horizons. Дійсно круті речі!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger Horizons, і це революційний варіант! Цей конструктор додатків на базі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Це як мати веб-розробника/розробника програмного забезпечення вищого рівня, готового створити все, що ви тільки можете уявити.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить непогані речі за допомогою Hostinger Horizons. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

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Найчастіші запитання щодо ідей для проектів зі штучним інтелектом

Ось відповіді на деякі з найпоширеніших запитань, які ми отримуємо про проекти штучного інтелекту, від початку до монетизації та за його межами.

Які є гарні ідеї для проектів зі штучного інтелекту для початківців?

Чи потрібні мені навички програмування для створення проектів зі штучним інтелектом?

Чи можу я заробляти гроші на проектах зі штучним інтелектом?

Які інструменти чи платформи слід використовувати для створення проектів зі штучним інтелектом?

Як я можу опублікувати свою ідею проєкту зі штучного інтелекту онлайн?

Чим відрізняється проект штучного інтелекту від звичайного IT-проекту?