Yeni başlayanlar için AI projeleri – 30'dan fazla kodsuz fikir
Yaratıcılığınızı hayata geçirmenize yardımcı olmak için aşağıda 30'dan fazla AI proje fikri topladık. Kodlama gerekmiyor - sadece kendi sözcükleriniz ve Hostinger Horizons.
Restoran rezervasyonları web uygulaması
Müşterilerin aynı uygulamada menülere göz atmasını, masa rezervasyonu yapmasını ve diyet tercihlerini belirlemesini sağlayın.
PPC bütçe takipçisi
Platformlar arası reklam harcamalarını ve kampanya performansını kolayca takip ederek bütçenizi kontrol altında tutun.
Satış kanalı izleyicisi
CRM lisansına ihtiyaç duymadan potansiyel müşterileri ve anlaşmaları görsel olarak yönetin, gelirinizi artırın.
Geri bildirim toplayıcı uygulaması
Ürün veya hizmetinizi geliştirmek için kullanıcıların içgörülerini ve görüşlerini hızla toplayın.
Yapay zeka projenizi oluştururken hatırlamanız gereken önemli noktalar
Yapay zeka artık sadece uzmanlar için değil. İster yeni başlayan olun ister daha derinlere dalmaya hazır olun, yapay zeka destekli geliştirmenin bu temel yönleri sizi fikirden çalışan projeye yönlendirecektir. Hostinger Horizons ile her şey mümkün - ekibe gerek yok, sadece siz.
Projenizin hedefini tanımlayın
Çözmek istediğiniz sorunun net bir vizyonuyla başlayın. Hostinger Horizons ile bu vizyonu, sonraki adımlarınıza rehberlik eden hazır şablonları kullanarak eyleme dönüştürün.
Erişilebilir, kodsuz bir platform kullanın
Kodlama baş ağrılarını atlayın. Hostinger Horizons, sezgisel sohbet arayüzüyle fikirlerinizi hayata geçirmenizi kolaylaştırır, böylece teknolojiye değil vizyonunuza odaklanabilirsiniz.
Çarpıcı arayüzleri hızlı bir şekilde tasarlayın
Projeniz çalıştığı kadar iyi görünmelidir. Hostinger Horizons ile tasarımcı olmanıza gerek kalmadan şık ve profesyonel arayüzleri hızla oluşturabilirsiniz.
AI özellikleri ekleyin – uygulamanızı daha akıllı hale getirin
Hostinger Horizons, birkaç basit tıklamayla sohbet robotları, görüntü tanıma veya öneriler gibi yapay zeka öğelerini entegre ederek uygulamanızı dinamik bir çevrimiçi araca dönüştürmenize olanak tanır.
Projenizi gerçek zamanlı olarak test edin ve geliştirin
Uygulamanız yayına girdiğinde, nasıl performans gösterdiğini görmek isteyeceksiniz. Hostinger Horizons, test etmeyi hızlı ve kolay hale getirerek, tam olarak hayal ettiğiniz gibi çalışmasını sağlar.
Başlatın, paylaşın ve ölçeklendirmeye başlayın
Çalışmanızı göstermeye hazır olduğunuzda, Hostinger Horizons uygulamanızı tek bir tıklamayla yayınlamanıza olanak tanır. Karmaşık kurulum yok, telaş yok - sadece kusursuz bir lansman.
Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri
Vibe kodlama, Hostinger Horizons gibi araçların doğal dili haftalar yerine saatler içinde çalışan prototiplere dönüştürmesiyle geliştirmeyi %45 oranında sıkıştırır. Yazılım oluşturmaya yönelik giriş engeli önemli ölçüde daha düşüktür.
Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve etkilendiğimi söylemeliyim. 😎
Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.
Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.
Hostinger’ın HORIZONS AI'sını kullanarak web siteniz ve müşterileriniz için istediğinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Basitçe muhteşem - kendiniz görün!
Hostinger Horizons, aklınıza gelen bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır; sadece açıklamanız yeterlidir ve işe yarar.
@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni AI güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.
Hostinger'ın Horizons'ı nasıl başardığını merak ediyorum... Herkesin ön ve arka ucu ne kadar hızlı dağıtabildiğini görmek çılgınca.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons diğer her şeye kıyasla gerçekten de oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt alan adı kurmak çok kolaydı - 'Vay canına!' dedim.
Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!
Hostinger Horizons'ı denedim ve oyunun kurallarını değiştiriyor! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucusu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor — sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.
Bu, hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, üst düzey bir web geliştiricisine/yazılım geliştiricisine sahip olmak gibidir.
Hostinger Horizons ile oldukça güzel şeyler inşa edebilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucusundan farklıdır - daha fazlasıdır.