AI projeleri oluşturmak için kodsuz platformlardan AI yardımcı pilotlarına kadar birçok araç ve platform mevcuttur. Hostinger Horizons yeni başlayanlar için mükemmel bir seçenektir. Çeşitli API'lerle entegrasyonu destekleyen sezgisel, kodsuz bir platform sağlar ve sohbet robotları, görüntü tanıma ve öneriler gibi gelişmiş AI özelliklerini dahil etmeyi kolaylaştırır. Horizons, herhangi bir ön kodlama becerisine ihtiyaç duymadan AI projelerini hızla oluşturmanızı ve başlatmanızı sağlar.