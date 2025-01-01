مشاريع الذكاء الاصطناعي للمبتدئين - أكثر من 30 فكرة بدون برمجة
جمعنا لكم أدناه أكثر من 30 فكرة لمشاريع الذكاء الاصطناعي لتُضفي على إبداعكم رونقًا خاصًا. لا حاجة لأي برمجة، فقط كلماتكم الخاصة، ومنصة Hostinger Horizons.
متتبع ميزانية PPC
يمكنك بسهولة تتبع إنفاق الإعلانات وأداء الحملة عبر المنصات، مع الحفاظ على ميزانيتك تحت السيطرة.
متتبع خط أنابيب المبيعات
قم بإدارة العملاء المحتملين والصفقات بصريًا، مما يساعدك على زيادة إيراداتك دون الحاجة إلى ترخيص CRM.
أداة إدارة علاقات العملاء
قم بتنظيم وإدارة جهات الاتصال بكل سهولة من خلال الاحتفاظ بجميع التفاصيل في مكان واحد.
أشياء رئيسية يجب تذكرها عند بناء مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص بك
لم يعد الذكاء الاصطناعي حكرًا على الخبراء. سواءً كنت مبتدئًا أو مستعدًا للتعمق أكثر، سترشدك هذه الجوانب الرئيسية للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي من الفكرة إلى المشروع العملي. مع Hostinger Horizons، كل شيء ممكن - لا حاجة لفريق، أنت فقط.
حدد هدف مشروعك
ابدأ برؤية واضحة للمشكلة التي ترغب في حلها. مع Hostinger Horizons، حوّل هذه الرؤية إلى واقع ملموس باستخدام قوالب جاهزة تُرشدك في خطواتك التالية.
استخدم منصة سهلة الوصول بدون أكواد
تخلص من عناء البرمجة. يُسهّل عليك Hostinger Horizons تجسيد أفكارك من خلال واجهة الدردشة التفاعلية، ما يُمكّنك من التركيز على رؤيتك، لا على التقنية.
تصميم واجهات مذهلة بسرعة
يجب أن يكون مشروعك جذابًا من حيث الشكل والأداء. مع Hostinger Horizons، يمكنك إنشاء واجهات أنيقة واحترافية بسرعة دون الحاجة إلى أن تكون مصممًا محترفًا.
أضف ميزات الذكاء الاصطناعي - اجعل تطبيقك أكثر ذكاءً
يتيح لك Hostinger Horizons دمج عناصر الذكاء الاصطناعي مثل برامج الدردشة الآلية أو التعرف على الصور أو التوصيات ببضع نقرات بسيطة، مما يحول تطبيقك إلى أداة ديناميكية عبر الإنترنت.
اختبار وتحسين مشروعك في الوقت الحقيقي
بمجرد نشر تطبيقك، سترغب في اختبار أدائه. تُسهّل Hostinger Horizons عملية الاختبار، مما يضمن عمله تمامًا كما تخيلته.
الإطلاق والمشاركة والبدء في التوسع
عندما تكون مستعدًا لعرض عملك، يُتيح لك Hostinger Horizons نشر تطبيقك بنقرة واحدة. لا إعدادات معقدة، ولا ضجة - إطلاق سلس.
ما يقوله المستخدمون عن Hostinger Horizons
يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! مذهل بكل بساطة - شاهد بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث الذكاء الاصطناعي الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.
أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!
هوستينجر هورايزونز تُحدث نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. كان من السهل جدًا إنشاء نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!
جربتُ Hostinger Horizons، وهو مُغيّرٌ جذريًا! يُنشئ هذا المُنشئ للتطبيقات بالذكاء الاصطناعي مواقع ويب وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.