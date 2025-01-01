مشاريع الذكاء الاصطناعي للمبتدئين - أكثر من 30 فكرة بدون برمجة

جمعنا لكم أدناه أكثر من 30 فكرة لمشاريع الذكاء الاصطناعي لتُضفي على إبداعكم رونقًا خاصًا. لا حاجة لأي برمجة، فقط كلماتكم الخاصة، ومنصة Hostinger Horizons.

تطبيق ويب لحجز المطاعم

تطبيق ويب لحجز المطاعم

يتيح التطبيق للعملاء تصفح القوائم وحجز الطاولات وتحديد تفضيلاتهم الغذائية.

متتبع ميزانية PPC

متتبع ميزانية PPC

يمكنك بسهولة تتبع إنفاق الإعلانات وأداء الحملة عبر المنصات، مع الحفاظ على ميزانيتك تحت السيطرة.

متتبع خط أنابيب المبيعات

متتبع خط أنابيب المبيعات

قم بإدارة العملاء المحتملين والصفقات بصريًا، مما يساعدك على زيادة إيراداتك دون الحاجة إلى ترخيص CRM.

تطبيق جمع التعليقات

تطبيق جمع التعليقات

اجمع رؤى وآراء المستخدمين بسرعة لتحسين منتجك أو خدمتك.

أداة إدارة علاقات العملاء

أداة إدارة علاقات العملاء

قم بتنظيم وإدارة جهات الاتصال بكل سهولة من خلال الاحتفاظ بجميع التفاصيل في مكان واحد.

مولد الفواتير

مولد الفواتير

قم بإنشاء وإرسال فواتير احترافية وقابلة للتخصيص في أي وقت من الأوقات.

أشياء رئيسية يجب تذكرها عند بناء مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص بك

لم يعد الذكاء الاصطناعي حكرًا على الخبراء. سواءً كنت مبتدئًا أو مستعدًا للتعمق أكثر، سترشدك هذه الجوانب الرئيسية للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي من الفكرة إلى المشروع العملي. مع Hostinger Horizons، كل شيء ممكن - لا حاجة لفريق، أنت فقط.

حدد هدف مشروعك

ابدأ برؤية واضحة للمشكلة التي ترغب في حلها. مع Hostinger Horizons، حوّل هذه الرؤية إلى واقع ملموس باستخدام قوالب جاهزة تُرشدك في خطواتك التالية.

استخدم منصة سهلة الوصول بدون أكواد

تخلص من عناء البرمجة. يُسهّل عليك Hostinger Horizons تجسيد أفكارك من خلال واجهة الدردشة التفاعلية، ما يُمكّنك من التركيز على رؤيتك، لا على التقنية.

تصميم واجهات مذهلة بسرعة

يجب أن يكون مشروعك جذابًا من حيث الشكل والأداء. مع Hostinger Horizons، يمكنك إنشاء واجهات أنيقة واحترافية بسرعة دون الحاجة إلى أن تكون مصممًا محترفًا.

أضف ميزات الذكاء الاصطناعي - اجعل تطبيقك أكثر ذكاءً

يتيح لك Hostinger Horizons دمج عناصر الذكاء الاصطناعي مثل برامج الدردشة الآلية أو التعرف على الصور أو التوصيات ببضع نقرات بسيطة، مما يحول تطبيقك إلى أداة ديناميكية عبر الإنترنت.

اختبار وتحسين مشروعك في الوقت الحقيقي

بمجرد نشر تطبيقك، سترغب في اختبار أدائه. تُسهّل Hostinger Horizons عملية الاختبار، مما يضمن عمله تمامًا كما تخيلته.

الإطلاق والمشاركة والبدء في التوسع

عندما تكون مستعدًا لعرض عملك، يُتيح لك Hostinger Horizons نشر تطبيقك بنقرة واحدة. لا إعدادات معقدة، ولا ضجة - إطلاق سلس.

ابدأ البناء اليوم

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

ما يقوله المستخدمون عن Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! مذهل بكل بساطة - شاهد بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث الذكاء الاصطناعي الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

هوستينجر هورايزونز تُحدث نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. كان من السهل جدًا إنشاء نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وهو مُغيّرٌ جذريًا! يُنشئ هذا المُنشئ للتطبيقات بالذكاء الاصطناعي مواقع ويب وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
مُقَاوِل

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

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الأسئلة الشائعة حول أفكار مشاريع الذكاء الاصطناعي

فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول مشاريع الذكاء الاصطناعي، بدءًا من البداية وحتى تحقيق الربح وما بعد ذلك.

ما هي بعض أفكار مشاريع الذكاء الاصطناعي الجيدة التي يمكن للمبتدئين البدء بها؟

هل أحتاج إلى مهارات البرمجة لبناء مشاريع الذكاء الاصطناعي؟

هل يمكنني كسب المال من مشاريع الذكاء الاصطناعي؟

ما هي الأدوات أو المنصات التي يجب أن أستخدمها لبناء مشاريع الذكاء الاصطناعي؟

كيف يمكنني نشر فكرة مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص بي عبر الإنترنت؟

كيف يختلف مشروع الذكاء الاصطناعي عن مشروع تكنولوجيا المعلومات العادي؟