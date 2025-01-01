فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول مشاريع الذكاء الاصطناعي، بدءًا من البداية وحتى تحقيق الربح وما بعد ذلك.

ما هي بعض أفكار مشاريع الذكاء الاصطناعي الجيدة التي يمكن للمبتدئين البدء بها؟

على الإطلاق! يمكنك إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك دون الحاجة لكتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. بمساعدة أدوات ومنصات سهلة الاستخدام مثل Horizons ، يمكن للمبتدئين تصميم أنظمة ذكية لأغراض متنوعة، مثل روبوتات الدردشة، والتوصيات، والتعرف على الصور.

ما هي الأدوات أو المنصات التي يجب أن أستخدمها لبناء مشاريع الذكاء الاصطناعي؟