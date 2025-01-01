Nepraleisk Black Friday pasiūlymų:

Kaip sukurti minimalų gyvybingą produktą

Sužinokite pagrindinius veiksmus: apibrėžkite savo idėją, sukurkite MVP naudodami dirbtinį intelektą ir prieš diegdami išbandykite su realiais vartotojais.
01

Apibrėžkite savo MVP idėją

Nustatykite problemą, kurią išspręs jūsų produktas, ir esmines savybes, kurios įrodo jūsų koncepciją.

02

Sukurkite savo MVP be programavimo

Naudokite „Hostinger Horizons“, kad paprastus dirbtinio intelekto raginimus paverstumėte veikiančiu MVP – nereikia jokių techninių įgūdžių ar sudėtingos sąrankos.

03

Testavimas, tobulinimas ir paleidimas

Patikrinkite savo MVP su tikrais vartotojais, atlikite patobulinimus ir paskelbkite jį vienu spustelėjimu naudodami „Horizons“.

Reikia MVP idėjų?

Pradėkite savo kelionę su jau paruoštais pavyzdžiais.
Sukurkite savo MVP greičiau su „Hostinger Horizons“

„Viskas viename“ dirbtinio intelekto MVP kūrimo įrankis

Nuo dizaino ir kodo iki turinio ir SEO – „Horizons“ tvarko viską. Prijunkite tokius įrankius kaip „Stripe“ ir „Supabase“, kad paleistumėte veikiančius MVP – programavimo nereikia.

Sukurtas greičiui, o ne sudėtingumui

Aprašykite savo idėją, o dirbtinis intelektas per kelias minutes pavers ją veikiančiu MVP. Kadangi programa palaiko daugiau nei 80 kalbų, galite kurti savo žodžiais.

Greitas paleidimas, greitesnis plėtimas

Vienu spustelėjimu gaukite savo MVP su talpinimu, pasirinktiniu domenu, verslo el. paštu ir kitais privalumais. Nereikia jokių trečiųjų šalių priedų.

Naudojama pirmaujančių dirbtinio intelekto technologijų

„Horizons“ naudoja patikimus teisės magistro (LLM) specialistus ir pažangias integracijas, kad jūsų MVP (minimaliai funkcionuojančiam produktui) pateiktų švarų kodą, optimizuotą turinį ir modernų dizainą.

MVP kūrimo DUK

Raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie mūsų MVP kūrimo įrankį.

Kas yra MVP kūrimas?

Ar man reikia žinoti, kaip koduoti norint sukurti MVP?

Kaip dirbtinis intelektas „Hostinger Horizons“ platformoje iš tikrųjų sukuria MVP?

Kada turėčiau rinktis MVP kūrimo priemonę be kodo, o ne samdyti kūrėją?

Kokios yra MVP kūrimo išlaidos?

Kokių įrankių man reikia norint sukurti minimalų gyvybingą produktą?

Ar galiu gauti pajamų iš MVP?

Kaip patikrinti MVP?

Kaip talpinti žiniatinklio programėlę?