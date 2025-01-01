MVP kūrimas supaprastintas naudojant dirbtinį intelektą
Greitai paverskite savo idėją veikiančiu produktu. Nereikia programavimo ar kūrėjų.
Kaip sukurti minimalų gyvybingą produktą
Apibrėžkite savo MVP idėją
Nustatykite problemą, kurią išspręs jūsų produktas, ir esmines savybes, kurios įrodo jūsų koncepciją.
Sukurkite savo MVP be programavimo
Naudokite „Hostinger Horizons“, kad paprastus dirbtinio intelekto raginimus paverstumėte veikiančiu MVP – nereikia jokių techninių įgūdžių ar sudėtingos sąrankos.
Testavimas, tobulinimas ir paleidimas
Patikrinkite savo MVP su tikrais vartotojais, atlikite patobulinimus ir paskelbkite jį vienu spustelėjimu naudodami „Horizons“.
Reikia MVP idėjų?
Sukurkite savo MVP greičiau su „Hostinger Horizons“
„Viskas viename“ dirbtinio intelekto MVP kūrimo įrankis
Nuo dizaino ir kodo iki turinio ir SEO – „Horizons“ tvarko viską. Prijunkite tokius įrankius kaip „Stripe“ ir „Supabase“, kad paleistumėte veikiančius MVP – programavimo nereikia.
Sukurtas greičiui, o ne sudėtingumui
Aprašykite savo idėją, o dirbtinis intelektas per kelias minutes pavers ją veikiančiu MVP. Kadangi programa palaiko daugiau nei 80 kalbų, galite kurti savo žodžiais.
Greitas paleidimas, greitesnis plėtimas
Vienu spustelėjimu gaukite savo MVP su talpinimu, pasirinktiniu domenu, verslo el. paštu ir kitais privalumais. Nereikia jokių trečiųjų šalių priedų.
Naudojama pirmaujančių dirbtinio intelekto technologijų
„Horizons“ naudoja patikimus teisės magistro (LLM) specialistus ir pažangias integracijas, kad jūsų MVP (minimaliai funkcionuojančiam produktui) pateiktų švarų kodą, optimizuotą turinį ir modernų dizainą.