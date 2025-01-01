Vytvárajte interaktívne návrhy pomocou prototypovania umelou inteligenciou

S Hostinger Horizons máte svoj vysnívaný dizajn, webovú stránku alebo webovú aplikáciu na dosah ruky.

Ako vytvoriť prototyp webovej stránky

S Horizons stačí opísať svoj nápad a prototypovanie s využitím umelej inteligencie ho premení na realitu.
01

Definujte svoju myšlienku a kľúčové vlastnosti

Začnite tým, že si predstavíte svoj vysnívaný dizajn alebo nápad a ako chcete, aby vyzeral a fungoval.

02

Opíšte svoju víziu

Potom napíšte v Horizons podrobný popis, aby ste svoj nápad zrealizovali, či už ide o dizajn, webovú aplikáciu, produkt alebo webovú stránku.

03

Tvorba prototypov pomocou umelej inteligencie

Teraz sa deje kúzlo! Môžete testovať a upravovať prototyp umelej inteligencie, získavať spätnú väzbu a vykonávať iterácie pred spustením.

Potrebujete nejaké nápady na prototypovanie umelej inteligencie?

Webová aplikácia na rezervácie reštaurácií

Umožnite zákazníkom prezerať si jedálne lístky, rezervovať si stoly a zadať si diétne preferencie v jednej aplikácii.
Od nápadu k funkčnému prototypu za pár minút

Prototypovanie umelej inteligencie bez prekážok

Premeňte svoj nápad na funkčnú webovú aplikáciu bez kódovania a bez problémov. Horizons pre vás vytvorí dizajn, funkčnosť a obsah v priebehu niekoľkých minút.

Len to opíšte, Horizons sa postará o zvyšok

Od rozloženia až po logiku môžete vytvárať plne interaktívne aplikácie jednoduchým popisom toho, čo potrebujete. Podporuje viac ako 80 jazykov, takže môžete tvoriť vlastnými slovami.

Spúšťajte na kliknutia, rastite na autopilota

Spustite prevádzku s hostingom, doménou, firemným e-mailom a integráciami – všetko v cene. Žiadne nástroje tretích strán, žiadne zdržania.

Postavené na dôveryhodnej infraštruktúre umelej inteligencie

Spoločnosť Horizons využíva popredné LLM a nástroje ako Stripe a Supabase na rýchle poskytovanie produkčných riešení.

Ste pripravení premeniť svoj jedinečný nápad na webovú stránku na skutočnosť?

Často kladené otázky o návrhu prototypov

Nájdite odpovede na najčastejšie otázky o našom nástroji na prototypovanie umelej inteligencie.

