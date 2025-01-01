Vytvárajte interaktívne návrhy pomocou prototypovania umelou inteligenciou
S Hostinger Horizons máte svoj vysnívaný dizajn, webovú stránku alebo webovú aplikáciu na dosah ruky.
Ako vytvoriť prototyp webovej stránky
Definujte svoju myšlienku a kľúčové vlastnosti
Začnite tým, že si predstavíte svoj vysnívaný dizajn alebo nápad a ako chcete, aby vyzeral a fungoval.
Opíšte svoju víziu
Potom napíšte v Horizons podrobný popis, aby ste svoj nápad zrealizovali, či už ide o dizajn, webovú aplikáciu, produkt alebo webovú stránku.
Tvorba prototypov pomocou umelej inteligencie
Teraz sa deje kúzlo! Môžete testovať a upravovať prototyp umelej inteligencie, získavať spätnú väzbu a vykonávať iterácie pred spustením.
Potrebujete nejaké nápady na prototypovanie umelej inteligencie?
Webová aplikácia na rezervácie reštaurácií
Sledovač predajného kanála
Webová stránka členstva
Webová stránka firmy
Validátor podnikateľských nápadov
Aplikácia na zber spätnej väzby
Generátor faktúr
Od nápadu k funkčnému prototypu za pár minút
Prototypovanie umelej inteligencie bez prekážok
Premeňte svoj nápad na funkčnú webovú aplikáciu bez kódovania a bez problémov. Horizons pre vás vytvorí dizajn, funkčnosť a obsah v priebehu niekoľkých minút.
Len to opíšte, Horizons sa postará o zvyšok
Od rozloženia až po logiku môžete vytvárať plne interaktívne aplikácie jednoduchým popisom toho, čo potrebujete. Podporuje viac ako 80 jazykov, takže môžete tvoriť vlastnými slovami.
Spúšťajte na kliknutia, rastite na autopilota
Spustite prevádzku s hostingom, doménou, firemným e-mailom a integráciami – všetko v cene. Žiadne nástroje tretích strán, žiadne zdržania.
Postavené na dôveryhodnej infraštruktúre umelej inteligencie
Spoločnosť Horizons využíva popredné LLM a nástroje ako Stripe a Supabase na rýchle poskytovanie produkčných riešení.