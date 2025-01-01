Izradite interaktivne dizajne pomoću umjetne inteligencije (AI) prototipa

Dizajn, web stranica ili web aplikacija iz snova su vam nadohvat ruke uz Hostinger Horizons.

Nije potrebna kreditna kartica
Izradite interaktivne dizajne pomoću umjetne inteligencije (AI) prototipa

Kako napraviti prototip web stranice

S Horizonsom, sve što trebate učiniti je opisati svoju ideju, a izrada prototipa pomoću umjetne inteligencije pretvorit će je u stvarnost.
01

Definirajte svoju ideju i ključne značajke

Započnite zamišljanjem svog dizajna ili ideje iz snova i kako želite da izgleda i funkcionira.

02

Opišite svoju viziju

Zatim napišite detaljan opis u Horizonsu kako biste ostvarili svoju ideju, bilo da se radi o dizajnu, web aplikaciji, proizvodu ili web stranici.

03

Stvorite prototipiranjem umjetne inteligencije

Sada se događa magija! Možete testirati i uređivati svoj AI prototip, dobivati povratne informacije i ponavljati prije nego što ga objavite.

Trebate li ideje za izradu prototipa umjetne inteligencije?

Trebate li ideje za izradu prototipa umjetne inteligencije?

Web aplikacija za rezervacije restorana

Omogućite kupcima pregledavanje jelovnika, rezerviranje stolova i određivanje prehrambenih preferencija u istoj aplikaciji.
Započni gradnju

Praćenje prodajnog kanala

Web stranica za članstvo

Web-stranica tvrtke

Validator poslovnih ideja

Aplikacija za prikupljanje povratnih informacija

Generator faktura

Od ideje do radnog prototipa za nekoliko minuta

Izrada prototipa umjetne inteligencije bez prepreka

Pretvorite svoju ideju u funkcionalnu web aplikaciju, bez koda i muke. Horizons izrađuje dizajn, funkcionalnost i sadržaj za vas u nekoliko minuta.

Samo opišite, Horizons se brine za ostalo

Od izgleda do logike, možete izraditi potpuno interaktivne aplikacije jednostavnim opisom onoga što vam je potrebno. Podržava preko 80 jezika, tako da možete stvarati vlastitim riječima.

Pokreni se u klikovima, razvijaj se na autopilotu

Pokrenite web stranicu s hostingom, domenom, poslovnom e-poštom i integracijama – sve uključeno. Nema alata trećih strana, nema kašnjenja.

Izgrađeno na pouzdanoj AI infrastrukturi

Horizons koristi vodeće LLM-ove i alate poput Stripea i Supabasea kako bi brzo pružio iskustva spremna za produkciju.

Spremni ste pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za web stranicu u stvarnost?

Nije potrebna kreditna kartica

Često postavljana pitanja o dizajnu prototipa

Pronađite odgovore na najčešće postavljana pitanja o našem alatu za izradu prototipa umjetne inteligencije.

Što je izrada prototipa?

Trebam li dizajnerske vještine za izradu prototipa?

Kako mi prototip može pomoći u dobivanju financiranja ili odobrenja klijenta?

Je li generirani dizajn jedinstven?

Kako testirati prototip web stranice i dobiti povratne informacije?

Koja je razlika između prototipa i gotove web stranice?

Mogu li svoj prototip pretvoriti u pravu, aktivnu web stranicu na Hostingeru?