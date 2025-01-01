Izradite interaktivne dizajne pomoću umjetne inteligencije (AI) prototipa
Dizajn, web stranica ili web aplikacija iz snova su vam nadohvat ruke uz Hostinger Horizons.
Kako napraviti prototip web stranice
Definirajte svoju ideju i ključne značajke
Započnite zamišljanjem svog dizajna ili ideje iz snova i kako želite da izgleda i funkcionira.
Opišite svoju viziju
Zatim napišite detaljan opis u Horizonsu kako biste ostvarili svoju ideju, bilo da se radi o dizajnu, web aplikaciji, proizvodu ili web stranici.
Stvorite prototipiranjem umjetne inteligencije
Sada se događa magija! Možete testirati i uređivati svoj AI prototip, dobivati povratne informacije i ponavljati prije nego što ga objavite.
Trebate li ideje za izradu prototipa umjetne inteligencije?
Web aplikacija za rezervacije restorana
Praćenje prodajnog kanala
Web stranica za članstvo
Web-stranica tvrtke
Validator poslovnih ideja
Aplikacija za prikupljanje povratnih informacija
Generator faktura
Od ideje do radnog prototipa za nekoliko minuta
Izrada prototipa umjetne inteligencije bez prepreka
Pretvorite svoju ideju u funkcionalnu web aplikaciju, bez koda i muke. Horizons izrađuje dizajn, funkcionalnost i sadržaj za vas u nekoliko minuta.
Samo opišite, Horizons se brine za ostalo
Od izgleda do logike, možete izraditi potpuno interaktivne aplikacije jednostavnim opisom onoga što vam je potrebno. Podržava preko 80 jezika, tako da možete stvarati vlastitim riječima.
Pokreni se u klikovima, razvijaj se na autopilotu
Pokrenite web stranicu s hostingom, domenom, poslovnom e-poštom i integracijama – sve uključeno. Nema alata trećih strana, nema kašnjenja.
Izgrađeno na pouzdanoj AI infrastrukturi
Horizons koristi vodeće LLM-ove i alate poput Stripea i Supabasea kako bi brzo pružio iskustva spremna za produkciju.