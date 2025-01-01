Crea diseños interactivos con prototipos de IA
El diseño, sitio web o aplicación web de tus sueños está a tu alcance con Hostinger Horizons.
Cómo crear un prototipo de sitio web
Define tu idea y características clave
Comienza por imaginar el diseño o la idea de tus sueños y cómo quieres que se vea y funcione.
Describe tu visión
A continuación, escribe una descripción detallada en Horizons para dar vida a tu idea, ya sea un diseño, una aplicación web, un producto o un sitio web.
Crear prototipos con IA
¡Ahora sucede la magia! Puedes probar y editar tu prototipo de IA, obtener comentarios e iterar antes de su lanzamiento.
¿Necesitas ideas para prototipos de IA?
aplicación web de reservas de restaurantes
Seguimiento del embudo de ventas
Sitio web de membresía
Sitio web de negocios
validador de ideas de negocio
Aplicación de recopilación de comentarios
Generador de facturas
De la idea al prototipo funcional en minutos
Prototipado de IA sin obstáculos
Convierte tu idea en una aplicación web funcional, sin código y sin complicaciones. Horizons crea el diseño, la funcionalidad y el contenido por ti en minutos.
Solo descríbelo, Horizons se encarga del resto.
Desde el diseño hasta la lógica, puedes crear aplicaciones totalmente interactivas con solo describir lo que necesitas. Compatible con más de 80 idiomas, para que puedas crear con tus propias palabras.
Lanza en clics, crece en piloto automático
Lanza tu sitio web con hosting, dominio, correo electrónico empresarial e integraciones: todo incluido. Sin herramientas de terceros, sin demoras.
Construido sobre una infraestructura de IA confiable
Horizons utiliza plataformas LLM líderes y herramientas como Stripe y Supabase para ofrecer experiencias listas para producción, rápidamente.