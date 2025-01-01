Interaktív tervek készítése mesterséges intelligencia segítségével

Álmaid dizájnja, weboldala vagy webes alkalmazása elérhető közelségben van a Hostinger Horizons segítségével.

Hogyan készítsünk weboldal prototípust

A Horizons segítségével mindössze le kell írnod az ötletedet, és a mesterséges intelligencia által vezérelt prototípus-készítés valósággá teszi.
01

Határozza meg az ötletét és főbb jellemzőit

Kezd azzal, hogy elképzeled az álomdizájnodat vagy ötletedet, és azt, hogyan szeretnéd, hogy kinézzen és működjön.

02

Írd le a víziódat

Ezután írj egy részletes utasítást a Horizonsban, hogy megvalósítsd az ötletedet, legyen az egy terv, webes alkalmazás, termék vagy weboldal.

03

Alkoss mesterséges intelligenciával készült prototípusokkal

Most megtörténik a varázslat! Tesztelheted és szerkesztheted a mesterséges intelligencia prototípusodat, visszajelzéseket kaphatsz és iterálhatsz, mielőtt élesbe helyeznéd.

Szüksége van néhány AI prototípus ötletre?

Éttermi foglalás webes alkalmazás

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy ugyanabban az alkalmazásban böngésszék az étlapokat, asztalt foglaljanak és megadják az étkezési preferenciáikat.
Értékesítési folyamatkövető

Tagsági weboldal

Céges weboldal

Üzleti ötlet validátor

Visszajelzésgyűjtő alkalmazás

Számlagenerátor

Az ötlettől a működő prototípusig percek alatt

AI prototípusgyártás akadályok nélkül

Váltsd működő webes alkalmazássá ötletedet, kódolás és gond nélkül. A Horizons percek alatt elkészíti a dizájnt, a funkciókat és a tartalmat.

Csak írd le, a Horizons intézi a többit.

Az elrendezéstől a logikáig teljesen interaktív alkalmazásokat hozhatsz létre egyszerűen az igényeid leírásával. Több mint 80 nyelvet támogat, így saját szavaiddal alkothatsz.

Kattintásokkal indul, automatikusan növekszik

Élesítés tárhellyel, domainnel, üzleti e-mail címmel és integrációkkal – minden benne van az árban. Nincsenek külső eszközök, nincsenek késedelmek.

Megbízható mesterséges intelligencia infrastruktúrára épül

A Horizons vezető LLM-eket és olyan eszközöket használ, mint a Stripe és a Supabase, hogy gyorsan és éles környezetben is használható élményeket biztosítson.

Készen állsz arra, hogy egyedi weboldal ötletedet valósággá alakítsd?

Prototípustervezési GYIK

Találd meg a válaszokat a mesterséges intelligencia prototípus-készítő eszközünkkel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Mi a prototípusgyártás?

Szükségem van tervezési készségekre egy prototípus elkészítéséhez?

Hogyan segíthet egy prototípus finanszírozás vagy ügyféljóváhagyás megszerzésében?

Egyedi-e a létrehozott terv?

Hogyan tesztelhetek egy weboldal prototípusát és hogyan kaphatok visszajelzést?

Mi a különbség egy prototípus és egy élő weboldal között?

Átalakíthatom a prototípusomat egy valódi, élő weboldallá a Hostingeren?