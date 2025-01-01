Interaktív tervek készítése mesterséges intelligencia segítségével
Álmaid dizájnja, weboldala vagy webes alkalmazása elérhető közelségben van a Hostinger Horizons segítségével.
Hogyan készítsünk weboldal prototípust
Határozza meg az ötletét és főbb jellemzőit
Kezd azzal, hogy elképzeled az álomdizájnodat vagy ötletedet, és azt, hogyan szeretnéd, hogy kinézzen és működjön.
Írd le a víziódat
Ezután írj egy részletes utasítást a Horizonsban, hogy megvalósítsd az ötletedet, legyen az egy terv, webes alkalmazás, termék vagy weboldal.
Alkoss mesterséges intelligenciával készült prototípusokkal
Most megtörténik a varázslat! Tesztelheted és szerkesztheted a mesterséges intelligencia prototípusodat, visszajelzéseket kaphatsz és iterálhatsz, mielőtt élesbe helyeznéd.
Szüksége van néhány AI prototípus ötletre?
Éttermi foglalás webes alkalmazás
Értékesítési folyamatkövető
Tagsági weboldal
Céges weboldal
Üzleti ötlet validátor
Visszajelzésgyűjtő alkalmazás
Számlagenerátor
Az ötlettől a működő prototípusig percek alatt
AI prototípusgyártás akadályok nélkül
Váltsd működő webes alkalmazássá ötletedet, kódolás és gond nélkül. A Horizons percek alatt elkészíti a dizájnt, a funkciókat és a tartalmat.
Csak írd le, a Horizons intézi a többit.
Az elrendezéstől a logikáig teljesen interaktív alkalmazásokat hozhatsz létre egyszerűen az igényeid leírásával. Több mint 80 nyelvet támogat, így saját szavaiddal alkothatsz.
Kattintásokkal indul, automatikusan növekszik
Élesítés tárhellyel, domainnel, üzleti e-mail címmel és integrációkkal – minden benne van az árban. Nincsenek külső eszközök, nincsenek késedelmek.
Megbízható mesterséges intelligencia infrastruktúrára épül
A Horizons vezető LLM-eket és olyan eszközöket használ, mint a Stripe és a Supabase, hogy gyorsan és éles környezetben is használható élményeket biztosítson.