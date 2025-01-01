Tạo thiết kế tương tác với nguyên mẫu AI
Thiết kế, trang web hoặc ứng dụng web trong mơ của bạn sẽ nằm trong tầm tay với Hostinger Horizons.
Cách tạo nguyên mẫu trang web
Xác định ý tưởng và các tính năng chính của bạn
Bắt đầu bằng cách tưởng tượng về thiết kế hoặc ý tưởng trong mơ của bạn và cách bạn muốn nó trông như thế nào và hoạt động ra sao.
Mô tả tầm nhìn của bạn
Sau đó, hãy viết một lời nhắc chi tiết trong Horizons để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực, cho dù đó là thiết kế, ứng dụng web, sản phẩm hay trang web.
Tạo bằng nguyên mẫu AI
Giờ thì điều kỳ diệu đã xảy ra! Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa nguyên mẫu AI của mình, nhận phản hồi và lặp lại trước khi đưa vào hoạt động.
Bạn cần một số ý tưởng tạo mẫu AI không?
Ứng dụng web đặt chỗ nhà hàng
Công cụ theo dõi đường ống bán hàng
Trang web thành viên
Trang web kinh doanh
Trình xác thực ý tưởng kinh doanh
Ứng dụng thu thập phản hồi
Trình tạo hóa đơn
Từ ý tưởng đến nguyên mẫu hoạt động chỉ trong vài phút
Tạo mẫu AI mà không gặp trở ngại
Biến ý tưởng của bạn thành một ứng dụng web hoạt động, không cần code hay bất kỳ rắc rối nào. Horizons sẽ xây dựng thiết kế, chức năng và nội dung cho bạn chỉ trong vài phút.
Chỉ cần mô tả, Horizons sẽ lo phần còn lại
Từ bố cục đến logic, bạn có thể xây dựng các ứng dụng tương tác hoàn chỉnh chỉ bằng cách mô tả những gì bạn cần. Hỗ trợ hơn 80 ngôn ngữ, cho phép bạn tự do sáng tạo theo ngôn ngữ của riêng mình.
Ra mắt bằng cú nhấp chuột, phát triển tự động
Triển khai ngay với hosting, tên miền, email doanh nghiệp và tích hợp – tất cả đã bao gồm. Không cần công cụ của bên thứ ba, không chậm trễ.
Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng AI đáng tin cậy
Horizons sử dụng các LLM và công cụ hàng đầu như Stripe và Supabase để mang đến những trải nghiệm sẵn sàng đưa vào sản xuất một cách nhanh chóng.