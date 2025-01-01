Izveidojiet interaktīvus dizainus, izmantojot mākslīgā intelekta prototipus
Jūsu sapņu dizains, tīmekļa vietne vai tīmekļa lietotne ir rokas stiepiena attālumā ar Hostinger Horizons.
Kā izveidot vietnes prototipu
Definējiet savu ideju un galvenās iezīmes
Sāciet, iztēlojoties savu sapņu dizainu vai ideju un to, kā vēlaties, lai tā izskatītos un darbotos.
Aprakstiet savu redzējumu
Pēc tam uzrakstiet detalizētu uzdevumu programmā Horizons, lai īstenotu savu ideju, neatkarīgi no tā, vai tas ir dizains, tīmekļa lietotne, produkts vai tīmekļa vietne.
Izveidojiet, izmantojot mākslīgā intelekta prototipus
Tagad notiek burvība! Jūs varat testēt un rediģēt savu mākslīgā intelekta prototipu, saņemt atsauksmes un atkārtot to pirms publicēšanas.
Vai nepieciešamas dažas idejas mākslīgā intelekta prototipu veidošanai?
Restorānu rezervāciju tīmekļa lietotne
Pārdošanas plūsmas izsekotājs
Dalības vietne
Uzņēmuma tīmekļa vietne
Biznesa ideju validētājs
Atsauksmju vākšanas lietotne
Rēķinu ģenerators
No idejas līdz darbojošam prototipam dažu minūšu laikā
Mākslīgā intelekta prototipēšana bez šķēršļiem
Pārveidojiet savu ideju funkcionējošā tīmekļa lietotnē bez koda un bez liekām problēmām. Horizons izveido dizainu, funkcionalitāti un saturu dažu minūšu laikā.
Vienkārši aprakstiet to, Horizons parūpēsies par pārējo
Sākot ar izkārtojumu un beidzot ar loģiku, jūs varat veidot pilnībā interaktīvas lietotnes, vienkārši aprakstot nepieciešamo. Atbalsta vairāk nekā 80 valodas, lai jūs varētu veidot savus vārdus.
Palaišana klikšķos, izaugsme automātiskajā režīmā
Sāciet tiešsaistes darbību ar mitināšanu, domēnu, biznesa e-pastu un integrācijām – viss iekļauts. Nav trešo pušu rīku, nav kavēšanās.
Veidots uz uzticamas mākslīgā intelekta infrastruktūras
Horizons izmanto vadošās tiesību zinātnes un rīkus, piemēram, Stripe un Supabase, lai ātri nodrošinātu ražošanai gatavu pieredzi.