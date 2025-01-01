Izveidojiet interaktīvus dizainus, izmantojot mākslīgā intelekta prototipus

Kā izveidot vietnes prototipu

Ar Horizons viss, kas jums jādara, ir aprakstīt savu ideju, un mākslīgā intelekta darbināta prototipēšana to padarīs par realitāti.
01

Definējiet savu ideju un galvenās iezīmes

Sāciet, iztēlojoties savu sapņu dizainu vai ideju un to, kā vēlaties, lai tā izskatītos un darbotos.

02

Aprakstiet savu redzējumu

Pēc tam uzrakstiet detalizētu uzdevumu programmā Horizons, lai īstenotu savu ideju, neatkarīgi no tā, vai tas ir dizains, tīmekļa lietotne, produkts vai tīmekļa vietne.

03

Izveidojiet, izmantojot mākslīgā intelekta prototipus

Tagad notiek burvība! Jūs varat testēt un rediģēt savu mākslīgā intelekta prototipu, saņemt atsauksmes un atkārtot to pirms publicēšanas.

Vai nepieciešamas dažas idejas mākslīgā intelekta prototipu veidošanai?

Restorānu rezervāciju tīmekļa lietotne

Ļaujiet klientiem pārlūkot ēdienkartes, rezervēt galdiņus un norādīt uztura preferences vienā un tajā pašā lietotnē.
Pārdošanas plūsmas izsekotājs

Dalības vietne

Uzņēmuma tīmekļa vietne

Biznesa ideju validētājs

Atsauksmju vākšanas lietotne

Rēķinu ģenerators

No idejas līdz darbojošam prototipam dažu minūšu laikā

Mākslīgā intelekta prototipēšana bez šķēršļiem

Pārveidojiet savu ideju funkcionējošā tīmekļa lietotnē bez koda un bez liekām problēmām. Horizons izveido dizainu, funkcionalitāti un saturu dažu minūšu laikā.

Vienkārši aprakstiet to, Horizons parūpēsies par pārējo

Sākot ar izkārtojumu un beidzot ar loģiku, jūs varat veidot pilnībā interaktīvas lietotnes, vienkārši aprakstot nepieciešamo. Atbalsta vairāk nekā 80 valodas, lai jūs varētu veidot savus vārdus.

Palaišana klikšķos, izaugsme automātiskajā režīmā

Sāciet tiešsaistes darbību ar mitināšanu, domēnu, biznesa e-pastu un integrācijām – viss iekļauts. Nav trešo pušu rīku, nav kavēšanās.

Veidots uz uzticamas mākslīgā intelekta infrastruktūras

Horizons izmanto vadošās tiesību zinātnes un rīkus, piemēram, Stripe un Supabase, lai ātri nodrošinātu ražošanai gatavu pieredzi.

Dizaina prototipu bieži uzdotie jautājumi

Atrodiet atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par mūsu mākslīgā intelekta prototipu veidošanas rīku.

