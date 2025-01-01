Створюйте інтерактивні дизайни за допомогою прототипування штучним інтелектом
З Hostinger Horizons дизайн вашої мрії, вебсайт або вебзастосунок у вас під рукою.
Як створити прототип веб-сайту
Визначте свою ідею та ключові характеристики
Почніть з уявлення дизайну чи ідеї вашої мрії та того, як ви хочете, щоб вона виглядала та функціонувала.
Опишіть своє бачення
Потім напишіть детальний опис у Horizons, щоб втілити вашу ідею в життя, будь то дизайн, веб-додаток, продукт чи веб-сайт.
Створюйте прототипи за допомогою штучного інтелекту
Тепер відбувається диво! Ви можете тестувати та редагувати свій прототип штучного інтелекту, отримувати відгуки та виконувати ітерації перед запуском.
Потрібні ідеї для прототипування ШІ?
Веб-додаток для бронювання ресторанів
Трекер воронки продажів
Вебсайт членства
Вебсайт бізнесу
Валідатор бізнес-ідей
Додаток для збору відгуків
Генератор рахунків-фактур
Від ідеї до робочого прототипу за лічені хвилини
Прототипування ШІ без перешкод
Перетворіть свою ідею на робочий веб-застосунок без коду та клопоту. Horizons створює дизайн, функціональність та контент для вас за лічені хвилини.
Просто опишіть це, Horizons подбає про решту
Від макета до логіки, ви можете створювати повністю інтерактивні додатки, просто описуючи, що вам потрібно. Підтримує понад 80 мов, тож ви можете творити власними словами.
Запускайте за клік, розвивайтеся на автопілоті
Запустіть онлайн-реліз із хостингом, доменом, бізнес-електронною поштою та інтеграціями – все включено. Без сторонніх інструментів, без затримок.
Побудовано на перевіреній інфраструктурі штучного інтелекту
Horizons використовує провідні LLM та інструменти, такі як Stripe та Supabase, для швидкого забезпечення готового до виробництва досвіду.