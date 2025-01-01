Looge interaktiivseid kujundusi tehisintellekti prototüüpide abil

Sinu unistuste kujundus, veebisait või veebirakendus on Hostinger Horizonsiga käeulatuses.

Krediitkaarti pole vaja
Looge interaktiivseid kujundusi tehisintellekti prototüüpide abil

Kuidas luua veebisaidi prototüüpi

Horizonsiga pead vaid oma ideed kirjeldama ja tehisintellektil põhinev prototüüpimine muudab selle reaalsuseks.
01

Määratlege oma idee ja peamised omadused

Alusta sellest, et kujutad ette oma unistuste disaini või ideed ja seda, kuidas sa tahad, et see välja näeks ja toimiks.

02

Kirjeldage oma visiooni

Seejärel kirjuta Horizonsis detailne ülesanne, et oma idee ellu viia, olgu selleks siis disain, veebirakendus, toode või veebisait.

03

Loo tehisintellekti prototüüpimise abil

Nüüd toimub maagia! Saate oma tehisintellekti prototüüpi testida ja redigeerida, saada tagasisidet ja seda enne avaldamist itereerida.

Vajad tehisintellekti prototüüpide ideid?

Vajad tehisintellekti prototüüpide ideid?

Restoranide broneerimise veebirakendus

Laske klientidel samas rakenduses sirvida menüüsid, broneerida laudu ja määrata toitumiseelistused.
Alusta ehitamist

Müügikanali jälgija

Liikmelisuse veebisait

Ettevõtte veebisait

Äriideede valideerija

Tagasiside koguja rakendus

Arvete generaator

Ideest töötava prototüübini minutitega

Tehisintellekti prototüüpimine ilma takistusteta

Muutke oma idee toimivaks veebirakenduseks ilma igasuguse koodi ja vaevata. Horizons loob teie eest kujunduse, funktsionaalsuse ja sisu minutitega.

Kirjelda seda lihtsalt, Horizons hoolitseb ülejäänu eest.

Alates paigutusest kuni loogikani – saate luua täielikult interaktiivseid rakendusi, kirjeldades lihtsalt, mida vajate. Toetab üle 80 keele, nii et saate luua oma sõnadega.

Käivita klikkidega, kasva automaatselt

Avalda koos majutuse, domeeni, ärimeili ja integratsioonidega – kõik hinnas. Ei mingeid kolmandate osapoolte tööriistu ega viivitusi.

Ehitatud usaldusväärsele tehisintellekti infrastruktuurile

Horizons kasutab juhtivaid õigusteaduse spetsialiste ja tööriistu nagu Stripe ja Supabase, et pakkuda kiiresti tootmisvalmis kogemusi.

Kas olete valmis oma ainulaadse veebisaidi idee ellu viima?

Krediitkaarti pole vaja

Disaini prototüüpimise KKK

Leidke vastused meie tehisintellekti prototüüpimise tööriista kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.

Mis on prototüüpimine?

Kas prototüübi loomiseks on vaja disainioskusi?

Kuidas aitab prototüüp mul saada rahastamist või kliendi heakskiitu?

Kas loodud disain on unikaalne?

Kuidas testida veebisaidi prototüüpi ja saada tagasisidet?

Mis vahe on prototüübil ja reaalajas veebisaidil?

Kas ma saan oma prototüübi Hostingeris päris veebileheks muuta?