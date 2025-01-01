Looge interaktiivseid kujundusi tehisintellekti prototüüpide abil
Sinu unistuste kujundus, veebisait või veebirakendus on Hostinger Horizonsiga käeulatuses.
Kuidas luua veebisaidi prototüüpi
Määratlege oma idee ja peamised omadused
Alusta sellest, et kujutad ette oma unistuste disaini või ideed ja seda, kuidas sa tahad, et see välja näeks ja toimiks.
Kirjeldage oma visiooni
Seejärel kirjuta Horizonsis detailne ülesanne, et oma idee ellu viia, olgu selleks siis disain, veebirakendus, toode või veebisait.
Loo tehisintellekti prototüüpimise abil
Nüüd toimub maagia! Saate oma tehisintellekti prototüüpi testida ja redigeerida, saada tagasisidet ja seda enne avaldamist itereerida.
Vajad tehisintellekti prototüüpide ideid?
Restoranide broneerimise veebirakendus
Müügikanali jälgija
Liikmelisuse veebisait
Ettevõtte veebisait
Äriideede valideerija
Tagasiside koguja rakendus
Arvete generaator
Ideest töötava prototüübini minutitega
Tehisintellekti prototüüpimine ilma takistusteta
Muutke oma idee toimivaks veebirakenduseks ilma igasuguse koodi ja vaevata. Horizons loob teie eest kujunduse, funktsionaalsuse ja sisu minutitega.
Kirjelda seda lihtsalt, Horizons hoolitseb ülejäänu eest.
Alates paigutusest kuni loogikani – saate luua täielikult interaktiivseid rakendusi, kirjeldades lihtsalt, mida vajate. Toetab üle 80 keele, nii et saate luua oma sõnadega.
Käivita klikkidega, kasva automaatselt
Avalda koos majutuse, domeeni, ärimeili ja integratsioonidega – kõik hinnas. Ei mingeid kolmandate osapoolte tööriistu ega viivitusi.
Ehitatud usaldusväärsele tehisintellekti infrastruktuurile
Horizons kasutab juhtivaid õigusteaduse spetsialiste ja tööriistu nagu Stripe ja Supabase, et pakkuda kiiresti tootmisvalmis kogemusi.