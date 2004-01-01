Älä ohita Black Friday -tarjouksia:

Luo interaktiivisia malleja tekoälyprototyyppien avulla

Unelmiesi design, verkkosivusto tai verkkosovellus on ulottuvilla Hostinger Horizonsin avulla.

Luottokorttia ei tarvita
Luo interaktiivisia malleja tekoälyprototyyppien avulla

Kuinka luoda verkkosivuston prototyyppi

Horizonsin avulla sinun tarvitsee vain kuvailla ideasi, ja tekoälyn avulla prototypointi tekee siitä totta.
01

Määrittele ideasi ja sen keskeiset ominaisuudet

Aloita kuvittelemalla unelmiesi suunnittelu tai idea ja miltä haluat sen näyttävän ja toimivan.

02

Kuvaile visiotasi

Kirjoita sitten yksityiskohtainen kehote Horizonsissa ideasi toteuttamiseksi, olipa kyseessä sitten suunnittelu, verkkosovellus, tuote tai verkkosivusto.

03

Luo tekoälyprototyyppien avulla

Nyt taika tapahtuu! Voit testata ja muokata tekoälyprototyyppiäsi, saada palautetta ja iteroida sitä ennen julkaisua.

Tarvitsetko ideoita tekoälyprototyyppien luomiseen?

Tarvitsetko ideoita tekoälyprototyyppien luomiseen?

Ravintolavarausten verkkosovellus

Anna asiakkaiden selata ruokalistoja, varata pöytiä ja määrittää ruokavaliotoiveita samassa sovelluksessa.
Aloita rakentaminen

Myyntiputken seuranta

Jäsenyyssivusto

Yrityksen verkkosivusto

Liikeidean validaattori

Palautteenkerääjäsovellus

Laskugeneraattori

Ideasta toimivaksi prototyypiksi muutamassa minuutissa

Tekoälyprototyyppien valmistus ilman esteitä

Muunna ideasi toimivaksi verkkosovellukseksi ilman koodausta ja vaivaa. Horizons rakentaa suunnittelun, toiminnallisuuden ja sisällön puolestasi muutamassa minuutissa.

Kuvaile se, Horizons hoitaa loput.

Asettelusta logiikkaan, voit rakentaa täysin interaktiivisia sovelluksia yksinkertaisesti kuvailemalla, mitä tarvitset. Tukee yli 80 kieltä, joten voit luoda omin sanoin.

Käynnistä klikkauksilla, kasva automaattisesti

Ota käyttöön ja saat hostingin, verkkotunnuksen, yrityssähköpostin ja integraatiot – kaikki sisältyy hintaan. Ei kolmannen osapuolen työkaluja, ei viiveitä.

Luotettavan tekoälyinfrastruktuurin päälle rakennettu

Horizons käyttää johtavia oikeustieteen maistereita ja työkaluja, kuten Stripeä ja Supabasea, tarjotakseen tuotantovalmiita kokemuksia nopeasti.

Oletko valmis muuttamaan ainutlaatuisen verkkosivustoideasi todellisuudeksi?

Luottokorttia ei tarvita

Suunnitteluprototyyppien usein kysytyt kysymykset

Löydä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tekoälyprototyyppityökalustamme.

Mitä prototyyppien luominen on?

Tarvitsenko suunnittelutaitoja prototyypin rakentamiseen?

Miten prototyyppi voi auttaa minua saamaan rahoitusta tai asiakkaan hyväksyntää?

Onko luotu suunnittelu ainutlaatuinen?

Miten testaan verkkosivuston prototyyppiä ja saan palautetta?

Mitä eroa on prototyypillä ja live-verkkosivustolla?

Voinko muuttaa prototyyppini oikeaksi, toimivaksi verkkosivustoksi Hostingerissa?