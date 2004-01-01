Luo interaktiivisia malleja tekoälyprototyyppien avulla
Kuinka luoda verkkosivuston prototyyppi
Määrittele ideasi ja sen keskeiset ominaisuudet
Aloita kuvittelemalla unelmiesi suunnittelu tai idea ja miltä haluat sen näyttävän ja toimivan.
Kuvaile visiotasi
Kirjoita sitten yksityiskohtainen kehote Horizonsissa ideasi toteuttamiseksi, olipa kyseessä sitten suunnittelu, verkkosovellus, tuote tai verkkosivusto.
Luo tekoälyprototyyppien avulla
Nyt taika tapahtuu! Voit testata ja muokata tekoälyprototyyppiäsi, saada palautetta ja iteroida sitä ennen julkaisua.
Tarvitsetko ideoita tekoälyprototyyppien luomiseen?
Ravintolavarausten verkkosovellus
Myyntiputken seuranta
Jäsenyyssivusto
Yrityksen verkkosivusto
Liikeidean validaattori
Palautteenkerääjäsovellus
Laskugeneraattori
Ideasta toimivaksi prototyypiksi muutamassa minuutissa
Tekoälyprototyyppien valmistus ilman esteitä
Muunna ideasi toimivaksi verkkosovellukseksi ilman koodausta ja vaivaa. Horizons rakentaa suunnittelun, toiminnallisuuden ja sisällön puolestasi muutamassa minuutissa.
Kuvaile se, Horizons hoitaa loput.
Asettelusta logiikkaan, voit rakentaa täysin interaktiivisia sovelluksia yksinkertaisesti kuvailemalla, mitä tarvitset. Tukee yli 80 kieltä, joten voit luoda omin sanoin.
Käynnistä klikkauksilla, kasva automaattisesti
Ota käyttöön ja saat hostingin, verkkotunnuksen, yrityssähköpostin ja integraatiot – kaikki sisältyy hintaan. Ei kolmannen osapuolen työkaluja, ei viiveitä.
Luotettavan tekoälyinfrastruktuurin päälle rakennettu
Horizons käyttää johtavia oikeustieteen maistereita ja työkaluja, kuten Stripeä ja Supabasea, tarjotakseen tuotantovalmiita kokemuksia nopeasti.