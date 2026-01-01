71% পর্যন্ত ছাড়

ফরেক্স ভিপিএস হোস্টিং

মসৃণ বিশ্বব্যাপী ট্রেডিংয়ের জন্য বিশ্বমানের হোস্টিং

বিনামূল্যে স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপ ম্যালওয়্যার স্ক্যানার কোডি এআই সহকারী
৳  549.00 /মাস
৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি
ফরেক্স হিরো

আপনার নিখুঁত ফরেক্স ভিপিএস হোস্টিং প্ল্যানটি বেছে নিন

60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন
সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

VPS এর মাধ্যমে আরও স্মার্ট ট্রেড করুন

বৈদেশিক মুদ্রার সংক্ষিপ্ত রূপ, ফরেক্স হল বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক বাজার, যেখানে সরকার, ব্যাংক, কর্পোরেশন এবং স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিদিন ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিময় হয়।

স্টক মার্কেটের মতো, ফরেক্সের দাম প্রতি সেকেন্ডে পরিবর্তিত হয়। তাই অন্যান্য ফরেক্স ব্রোকারদের তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনের জন্য আমাদের স্থিতিশীল এবং দ্রুত হোস্টিং আপনার প্রয়োজন।
ফরেক্স ১

আপনার ফরেক্স ট্রেডিং পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ নিন

আমাদের ফরেক্স ভিপিএস হোস্টিং সলিউশনের মাধ্যমে একটি নিরবচ্ছিন্ন ট্রেডিং অভিজ্ঞতার জন্য কম ল্যাটেন্সি এবং উচ্চ আপটাইম উপভোগ করুন।

নিরবচ্ছিন্ন ট্রেডিং

মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য সঠিক সময়ে মুদ্রা লেনদেন করুন। যখন আপনার কাছে গতি-অপ্টিমাইজড AMD EPYC প্রসেসর এবং NVMe স্টোরেজ থাকবে তখন এটি সম্ভব।

ফরেক্স ২

পরবর্তী স্তরের নিরাপত্তা

আপনার তহবিল নিরাপদ এবং সুরক্ষিত আছে জেনে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে ফরেক্স কিনুন এবং বিক্রি করুন। আমরা শক্তিশালী DDoS সুরক্ষা এবং স্বয়ংক্রিয় ম্যালওয়্যার সনাক্তকরণের মাধ্যমে আমাদের সার্ভারগুলিকে সুরক্ষিত করি।

ফরেক্স ৩

MT4/MT5 সাপোর্ট

বাজার বিশ্লেষণ করুন, ট্রেড করুন, আপনার অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করুন এবং এক জায়গায় একাধিক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা চালান - আমাদের সার্ভারগুলি মেটাট্রেডার ৪ এবং ৫ প্ল্যাটফর্মের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।

ফরেক্স ৪

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

চেক করা হচ্ছে...

বিশ্বব্যাপী বৈশ্বিক মুদ্রায় বাণিজ্য করুন

আমাদের এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ডেটা সেন্টার রয়েছে। মসৃণ ট্রেডিং অভিজ্ঞতার জন্য আপনার ব্রোকারের অবস্থানের কাছাকাছি একটি সার্ভার নির্বাচন করুন।

Image

উচ্চ-রেটেড ফরেক্স ভিপিএস হোস্টিং প্রদানকারী

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

কোডির মাধ্যমে ভিপিএস সহজ হয়ে গেল

আপনার ভিপিএস ড্যাশবোর্ডের মধ্যেই তৈরি, আমাদের এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার যেকোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম।

আপনি অতিরিক্ত ট্রেডিং অ্যাপ ইনস্টল করতে চান অথবা একটি কাস্টম ফায়ারওয়াল সেট আপ করতে চান, কেবল প্রম্পট করুন এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পান।
ফরেক্স ৫

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

ফরেক্স ভিপিএস সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ফরেক্স ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর পান।

ফরেক্স ভিপিএস হোস্টিং কী?

ফরেক্স ট্রেডিংয়ের জন্য আপনার কেন VPS প্রয়োজন?

আমি কিভাবে আমার VPS এ MetaTrader 5 ইনস্টল করব?

ফরেক্স ভিপিএস হোস্টিং কতটা স্কেলেবল?

আমি কি ফরেক্স হোস্টিংয়ে একাধিক ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বা EA (বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা) চালাতে পারি?

ফরেক্স ভিপিএস হোস্টিংয়ের জন্য কোন কোন সহায়তা বিকল্পগুলি উপলব্ধ?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

