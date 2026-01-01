لا تفوت عروض رأس السنة الجديدة!
خصم يصل إلى 67% على

استضافة خوادم افتراضية خاصة لتداول العملات الأجنبية

خدمات استضافة عالمية المستوى لتسهيل التجارة العالمية

نسخ احتياطي تلقائي أسبوعي مجاني ماسح البرامج الضارة مساعد AI
4.99  US$ /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
بطل الفوركس

انطلق مع عروضنا للعام الجديد

64% خصم
KVM 1
13.99  US$
4.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 9.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نوى vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
61% خصم
KVM 2
17.99  US$
6.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 12.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
67% خصم
KVM 4
29.99  US$
9.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 24.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
67% خصم
KVM 8
59.99  US$
19.99  US$ /الشهر
عرض لفترة محدودة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
نسخ احتياطية أسبوعية مجانية
إدارة جدار الحماية
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مساعد AI مدعوم من MCP
دومين .cloud مجاني لمدة سنة
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

تداول بذكاء مع VPS

يُعد سوق الفوركس، وهو اختصار لسوق الصرف الأجنبي، أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات يومياً بين الحكومات والبنوك والشركات والمتداولين الأفراد.

تمامًا مثل سوق الأسهم، تتغير أسعار العملات الأجنبية كل ثانية. لهذا السبب أنت بحاجة إلى استضافة مستقرة وسريعة لدينا لتكتسب ميزة تنافسية على وسطاء الفوركس الآخرين.
فوركس 1

تحكم في بيئة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك

استمتع بزمن استجابة منخفض ووقت تشغيل عالٍ لتجربة تداول سلسة مع حلول استضافة خوادم VPS الخاصة بنا لتداول العملات الأجنبية.

تداول متواصل

تداول العملات في الوقت المناسب لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. هذا ممكن عندما تمتلك معالجات AMD EPYC فائقة السرعة ووحدات تخزين NVMe.

فوركس 2

مستوى أمان متقدم

اشترِ وبِع العملات الأجنبية بثقة تامة، فأموالك في أمان تام. نحن نؤمّن خوادمنا بحماية قوية ضد هجمات DDoS وكشف تلقائي للبرامج الضارة.

فوركس 3

يدعم MT4/MT5

قم بتحليل السوق، وإجراء الصفقات، وإدارة حساباتك، وتشغيل العديد من المستشارين الخبراء في مكان واحد - خوادمنا مُحسَّنة لمنصات MetaTrader 4 و 5.

فوركس 4

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

تداول العملات العالمية على مستوى العالم

لدينا مراكز بيانات في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. اختر خادمًا قريبًا من موقع وسيطك لتجربة تداول سلسة.

Image

مزود استضافة VPS عالي التصنيف لتداول العملات الأجنبية

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. وأداء قوي.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K
Martin K

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

أصبح إنشاء خادم افتراضي خاص (VPS) سهلاً مع Kodee

مساعدنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمدمج مباشرة في لوحة تحكم خادمك الافتراضي الخاص، قادر على الإجابة على أي أسئلة لديك بدقة متناهية.

سواء كنت ترغب في تثبيت تطبيقات تداول إضافية أو إعداد جدار حماية مخصص، ما عليك سوى طرح سؤال وستحصل على ردود فورية.
فوركس 5

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

جرّبها دون أي مخاطرة مع ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا. راجع سياسة استرداد رسوم التسجيل لمزيد من التفاصيل.

الأسئلة الشائعة حول خوادم VPS للفوركس

احصل على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول خدمات استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة بتداول العملات الأجنبية.

