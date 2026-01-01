Forex VPS-hosting

MetaTrader 5 giver dig kun mulighed for at logge ind på én handelskonto ad gangen.

Men bare rolig; med vores Forex VPS-hostingplaner kan du installere flere instanser af MetaTrader 5 og få adgang til alle dine handelskonti samtidigt. Hver installation af MetaTrader 5 giver dig også mulighed for at køre forskellige ekspertrådgivere på én gang.