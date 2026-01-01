Nie przegap noworocznych ofert!
Do 67% zniżki na

hosting VPS Forex

Hosting światowej klasy dla płynnego handlu globalnego

Darmowe cotygodniowe kopie zapasowe Skaner złośliwego oprogramowania Asystent AI
21,99  zł /mies.
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
bohater forexu

Skorzystaj z naszej noworocznej wyprzedaży

63% ZNIŻKI
KVM 1
59,99  zł
21,99  zł /mies.
Oferta ograniczona czasowo
Odnawia się w cenie 42,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
61% ZNIŻKI
KVM 2
76,99  zł
29,99  zł /mies.
Oferta ograniczona czasowo
Odnawia się w cenie 55,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
67% ZNIŻKI
KVM 4
128,99  zł
42,99  zł /mies.
Oferta ograniczona czasowo
Odnawia się w cenie 106,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
67% ZNIŻKI
KVM 8
256,99  zł
85,99  zł /mies.
Oferta ograniczona czasowo
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Centra danych na całym świecie
Darmowe cotygodniowe kopie zapasowe
Zarządzanie zaporą sieciową
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Asystent AI oparty na MCP
Darmowa domena .cloud na 1 rok
Wszystkie plany są płatne z góry. Miesięczna opłata odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Handluj mądrzej dzięki VPS

Forex to skrót od Foreign Exchange (pol. rynek walutowy). Jest to największy rynek finansowy na świecie, na którym każdego dnia rządy, banki, korporacje i inwestorzy wymieniają biliony dolarów.

Podobnie jak na giełdzie, ceny na rynku Forex zmieniają się co sekundę. Dlatego potrzebujesz naszego stabilnego i szybkiego hostingu, aby zyskać przewagę konkurencyjną nad innymi brokerami Forex.
forex 1

Przejmij kontrolę nad swoim środowiskiem handlu forex

Nasze rozwiązania hostingu Forex VPS zapewniają niskie opóźnienia i wysoką dostępność, co przekłada się na bezproblemowe prowadzenie transakcji.

Nieprzerwany handel

Handluj walutami we właściwym momencie, aby maksymalizować zyski. Jest to możliwe, jeśli dysponujesz zoptymalizowanymi pod kątem szybkości procesorami AMD EPYC i pamięcią masową NVMe.

forex 2

Bezpieczeństwo na wyższym poziomie

Kupuj i sprzedawaj waluty Forex z absolutną pewnością, wiedząc, że Twoje środki są bezpieczne. Zabezpieczamy nasze serwery solidną ochroną przed atakami DDoS i automatycznym wykrywaniem złośliwego oprogramowania.

forex 3

Wsparcie MT4/MT5

Analizuj rynek, zawieraj transakcje, zarządzaj swoimi kontami i korzystaj z wielu doradców eksperckich w jednym miejscu – nasze serwery są zoptymalizowane pod kątem platform MetaTrader 4 i 5.

forex 4

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Handluj globalnymi walutami na całym świecie

Posiadamy centra danych w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Wybierz serwer blisko siedziby swojego brokera, aby zapewnić sobie płynne transakcje.

Image

Wysoko oceniany dostawca hostingu Forex VPS

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich czas dostępności jest niezmiennie na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, zespół wsparcia technicznego reagował szybko, był kompetentny i naprawdę pomocny.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀

Noel
Noel

Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.

Omkar
Omkar

Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.

Sylvain
Sylvain

Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.

Martin K
Martin K

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.

Łatwe zarządzanie VPS dzięki Kodee

Nasz asystent AI, wbudowany w panel Twojego VPS, jest w stanie odpowiedzieć na każde Twoje pytanie z najwyższą dokładnością.

Niezależnie od tego, czy chcesz zainstalować dodatkowe aplikacje handlowe, czy skonfigurować niestandardową zaporę sieciową, po prostu wyślij monit, a otrzymasz natychmiastową odpowiedź.
forex 5

30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Forex VPS

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingu wirtualnych serwerów prywatnych Forex.

Czym jest hosting VPS Forex?

Dlaczego potrzebujesz VPS do handlu forex?

Jak zainstalować MetaTrader 5 na moim VPS?

Jak skalowalny jest hosting VPS Forex?

Czy mogę korzystać z wielu kont transakcyjnych lub doradców eksperckich (EA) na hostingu Forex?

Jakie opcje wsparcia są dostępne dla hostingu Forex VPS?

