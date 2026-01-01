Up to 67% off

Forex VPS hosting

Alojamento de classe mundial para negociações globais tranquilas

Escolha o seu plano de alojamento VPS Forex perfeito.

KVM 1
4,99  € /mês
Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleos de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
KVM 2
6,99  € /mês
Renovado por 12,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
KVM 4
9,99  € /mês
Renovado por 24,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
KVM 8
19,99  € /mês
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Datacenters em todo o mundo
Backups semanais gratuitos
Gestão de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio .cloud grátis durante 1 ano
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelos meses de duração.

Negocie de forma mais inteligente com um VPS.

Abreviatura de Foreign Exchange (câmbio estrangeiro), o forex é o maior mercado financeiro do mundo, com triliões de dólares negociados diariamente entre governos, bancos, empresas e investidores individuais.

Tal como no mercado de ações, os preços do mercado Forex mudam a cada segundo. É por isso que precisa do nosso alojamento estável e rápido para obter uma vantagem competitiva sobre outras corretoras Forex.
Assuma o controlo do seu ambiente de negociação forex

Desfrute de baixa latência e alta disponibilidade para uma experiência de negociação perfeita com as nossas soluções de alojamento VPS para Forex.

Negociação ininterrupta

Negocie moedas no momento certo para maximizar os lucros. Isto é possível quando tem à sua disposição processadores AMD EPYC otimizados para velocidade e armazenamento NVMe.

Segurança de última geração

Compre e venda Forex com total confiança, sabendo que os seus fundos estão seguros. Os nossos servidores estão protegidos com uma robusta proteção contra DDoS e deteção automática de malware.

Suporte para MT4/MT5

Analise o mercado, faça negociações, gerencie as suas contas e execute vários robôs de negociação num só local – os nossos servidores estão otimizados para as plataformas MetaTrader 4 e 5.

Localização recomendada do servidor:

A verificar...

Negocie moedas globais em todo o mundo.

Dispomos de centros de dados na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Selecione um servidor próximo da localização da sua corretora para uma experiência de negociação mais tranquila.

Fornecedor de alojamento VPS para Forex com alta classificação

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente, mantendo o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, esclarecedora e verdadeiramente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. O meu grande obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são simples. O apoio é bom e de confiança. Sólido como uma rocha!

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Mais uma vez obrigada, Carla!

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca bloqueia.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem, estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

VPS facilitado com Kodee

Integrado diretamente no painel de controlo do seu VPS, o nosso Assistente de IA é capaz de responder a qualquer questão que tenha com precisão cirúrgica.

Seja para instalar aplicações de negociação adicionais ou configurar uma firewall personalizada, basta solicitar e obter respostas instantâneas.
Perguntas frequentes sobre VPS para Forex

Obtenha respostas às perguntas mais frequentes sobre os serviços de alojamento de servidores virtuais privados (VPS) para Forex.

O que é o alojamento VPS para Forex?

Porque precisa de um VPS para operar no mercado Forex?

Como faço para instalar o MetaTrader 5 no meu VPS?

Quão escalável é o alojamento VPS para Forex?

Posso executar várias contas de negociação ou EAs (Expert Advisors) na mesma plataforma de alojamento forex?

Que opções de suporte estão disponíveis para o alojamento VPS Forex?

