Ao negociar localmente a partir do seu computador, podem ocorrer ocasionalmente eventos inesperados, como falhas de energia. Imagine perder a oportunidade de negociar uma moeda a uma boa taxa devido a uma falha na internet.

Além disso, um segundo de atraso pode fazer toda a diferença no mundo do Forex. É por isso que precisa de soluções VPS fiáveis para Forex se quiser estar um passo à frente de outros traders.

Por exemplo, a Hostinger oferece uma garantia de 99,9% de tempo de atividade, para que não tenha de se preocupar com a indisponibilidade do servidor. A nossa infraestrutura VPS com ligação de fibra ótica também oferece uma velocidade de rede de 300 Mb/s para uma experiência de negociação mais rápida.

Além disso, oferecemos acesso root completo, para que possa instalar qualquer software que desejar, criar medidas de segurança personalizadas e adaptar a plataforma de negociação às suas necessidades específicas.