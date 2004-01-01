Jos olet Hostinger-käyttäjä, sinun on ensin asennettava Ubuntu 22.04 ja Desktop XFCE -malli. Se sisältää XFCE-ympäristön ja RDP:n etätyöpöytäyhteyttä varten, mikä helpottaa MetaTrader 5:n asentamista ja käyttöä.

Toimi näin:

Avaa hPanel-tilisi ja siirry kohtaan VPSsivupalkissa. Valitse palvelin, jota haluat käyttää asennuksessa. Kohdassa Käyttöjärjestelmä ja Paneeli-osiossa napsauta Käyttöjärjestelmä. Valitse Sovellus ja valitse luettelosta Ubuntu 22.04 ja työpöytäversio XFCE-malli. Asenna tämä malli virtuaalipalvelimellesi napsauttamalla Vaihda käyttöjärjestelmää.

Kun asennus on onnistunut, noudata tietopankkiartikkelimme ohjeita käyttääksesi MetaTrader 5:tä etätyöpöydän kautta.