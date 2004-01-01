Jopa 67% alennus

KVM 1
4,99  € /kk
Uusitaan hintaan 9,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydintä
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
KVM 2
6,99  € /kk
Uusitaan hintaan 12,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
KVM 4
9,99  € /kk
Uusitaan hintaan 24,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
KVM 8
19,99  € /kk
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmaiset viikoittaiset varmuuskopiot
Palomuurin hallinta
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
MCP:n tarjoama AI-avustaja
Ilmainen .cloud-domain vuodeksi
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Kaupankäyntiä fiksummin VPS:n avulla

Lyhenne sanoista foreign exchange, forex on maailman suurin rahoitusmarkkina-alue, jossa biljoonia dollareita vaihdetaan päivittäin hallitusten, pankkien, yritysten ja yksittäisten kauppiaiden välillä.

Kuten osakemarkkinat, myös valuuttakurssit muuttuvat joka sekunti. Siksi tarvitset vakaan ja nopean hosting-palvelumme saadaksesi kilpailuedun muihin valuuttavälittäjiin nähden.
Ota valuuttakaupankäyntiympäristösi hallintaan

Nauti lyhyestä latenssista ja korkeasta käyttöajasta saumattoman kaupankäynnin kokemuksen takaamiseksi Forex VPS -hostingratkaisujemme avulla.

Keskeytymätön kaupankäynti

Käy valuuttoja oikeaan aikaan maksimoidaksesi voitot. Se on mahdollista, kun käytössäsi on nopeusoptimoidut AMD EPYC -prosessorit ja NVMe-tallennustila.

Seuraavan tason turvallisuus

Osta ja myy valuuttoja täysin luottavaisin mielin tietäen, että varasi ovat turvassa. Suojaamme palvelimemme vankalla DDoS-suojauksella ja automaattisella haittaohjelmien tunnistuksella.

MT4/MT5-tuki

Analysoi markkinoita, tee kauppoja, hallinnoi tilejäsi ja käytä useita asiantuntijaneuvojia samassa paikassa – palvelimemme on optimoitu MetaTrader 4- ja 5-alustoille.

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Kauppaa globaaleja valuuttoja maailmanlaajuisesti

Meillä on datakeskuksia Aasiassa, Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa. Valitse välittäjäsi sijaintia lähellä oleva palvelin sujuvan kaupankäynnin takaamiseksi.

Korkeasti arvioitu Forex VPS -hostingpalveluntarjoaja

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen todella tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Heidän käyttöaikansa on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni toiminnassa sujuvasti. Aina kun olen tarvinnut apua, heidän tekninen tukitiiminsä on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki sujuu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin sekä ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, mikäli AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avustasi N8N-päivityksessä Hostinger VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa. Kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen heidän kauttaan käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja heillä on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

VPS helposti Kodeen avulla

Suoraan VPS-hallintapaneeliisi sisäänrakennettu tekoälyavustajamme pystyy vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi äärimmäisen tarkasti.

Haluatko asentaa lisää kaupankäyntisovelluksia tai määrittää mukautetun palomuurin, lähetä vain kehote ja saat välittömiä vastauksia.
Forex VPS:n usein kysytyt kysymykset

Hanki vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Forex-virtuaalisten yksityisten palvelimien ylläpitopalveluista.

Mikä on Forex VPS -hosting?

Miksi tarvitset VPS:n valuuttakauppaan?

Miten asennan MetaTrader 5:n VPS:lleni?

Kuinka skaalautuva Forex VPS -hosting on?

Voinko käyttää useita kaupankäyntitilejä tai EA:ita (Expert Advisors) valuuttapalvelussa?

Mitä tukivaihtoehtoja on saatavilla Forex VPS -hostingille?

