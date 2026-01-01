Upp till 67% rabatt på

Forex VPS-hosting

Världsklasshotell för smidig global handel

Gratis automatiska veckovisa säkerhetskopior Malware Scanner AI Assistant
55,90  kr /mån
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
forex hjälte

Välj din perfekta Forex VPS-hostingplan

64 % RABATT
KVM 1
55,90  kr /mån
Förnyas för 110,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärnor
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
61 % RABATT
KVM 2
77,90  kr /mån
Förnyas för 143,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
67 % RABATT
KVM 4
110,90  kr /mån
Förnyas för 276,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
67 % RABATT
KVM 8
221,90  kr /mån
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
64 % RABATT
KVM 1
55,90  kr /mån
Förnyas för 110,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärnor
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
61 % RABATT
KVM 2
77,90  kr /mån
Förnyas för 143,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
67 % RABATT
KVM 4
110,90  kr /mån
Förnyas för 276,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
67 % RABATT
KVM 8
221,90  kr /mån
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
Datacenter över hela världen
Gratis veckovisa säkerhetskopior
Brandväggshantering
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
AI-assistent driven av MCP
Gratis .cloud-domän i 1 år
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
Datacenter över hela världen
Gratis veckovisa säkerhetskopior
Brandväggshantering
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
AI-assistent driven av MCP
Gratis .cloud-domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat på antalet månader i din plan.

Handla smartare med VPS

Forex är en förkortning för foreign exchange och är världens största finansmarknad, med biljoner dollar som dagligen utväxlas mellan regeringar, banker, företag och enskilda handlare.

Precis som aktiemarknaden förändras valutakurserna varje sekund. Det är därför du behöver vår stabila och snabba webbhotell för att få en konkurrensfördel gentemot andra valutamäklare.
valutahandel 1

Ta kontroll över din valutahandelsmiljö

Njut av låg latens och hög drifttid för en sömlös handelsupplevelse med våra Forex VPS-hostinglösningar.

Oavbruten handel

Handla valutor vid rätt tidpunkt för att maximera vinsten. Det är möjligt när du har hastighetsoptimerade AMD EPYC-processorer och NVMe-lagring till ditt förfogande.

valutahandel 2

Säkerhet på nästa nivå

Köp och sälj valuta med absolut förtroende för att veta att dina pengar är säkra. Vi säkrar våra servrar med robust DDoS-skydd och automatisk detektering av skadlig kod.

valutahandel 3

MT4/MT5-stöd

Analysera marknaden, gör affärer, hantera dina konton och kör flera expertrådgivare på ett ställe – våra servrar är optimerade för MetaTrader 4- och 5-plattformar.

valutahandel 4

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Handla globala valutor globalt

Vi har datacenter i Asien, Europa, Nordamerika och Sydamerika. Välj en server nära din mäklares plats för en smidig handelsupplevelse.

Image

Högt rankad Forex VPS-hostingleverantör

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa frågan. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀

Noel
Noel

Äntligen ett VPS-hostingföretag som håller hög kvalitet! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Smidiga säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.

Omkar
Omkar

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.

Sylvain
Sylvain

Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS är helt enastående. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.

Martin K
Martin K

Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder från dem. Inte lika dyra som vissa ställen med riktigt bra VPS-inställningar och prisplaner.

VPS gjort enkelt med Kodee

Vår AI-assistent är inbyggd direkt i din VPS-instrumentpanel och kan svara på alla dina frågor med stor precision.

Oavsett om du vill installera ytterligare handelsappar eller konfigurera en anpassad brandvägg, fråga bara och få omedelbara svar.
valutahandel 5

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Vanliga frågor om Forex VPS

Få svar på de vanligaste frågorna om hostingtjänster för virtuella privata servrar i Forex.

Vad är Forex VPS-hosting?

Varför behöver du en VPS för valutahandel?

Hur installerar jag MetaTrader 5 på min VPS?

Hur skalbar är Forex VPS-hosting?

Kan jag köra flera handelskonton eller EA:er (expertrådgivare) på forex-hosting?

Vilka supportalternativ finns tillgängliga för Forex VPS-hosting?

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats använder cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att få data om hur du interagerar med den, samt för marknadsföringssyften. Genom att acceptera godkänner du att lagra cookies på din enhet för annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vår Cookiepolicy.