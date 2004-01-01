Yılbaşı indirimlerini kaçırmayın!
%60 İNDİRİM
KVM 1
₺  551,99
₺  220,99 /ay
Sınırlı süreli fırsat
₺378,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 vCPU çekirdeği
4 GB RAM
50 GB NVMe Disk alanı
4 TB bant genişliği
En Popüler
%57 İNDİRİM
KVM 2
₺  709,99
₺  307,99 /ay
Sınırlı süreli fırsat
₺551,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
2 vCPU çekirdeği
8 GB RAM
100 GB NVMe Disk alanı
8 TB bant genişliği
%66 İNDİRİM
KVM 4
₺  1.261,99
₺  433,99 /ay
Sınırlı süreli fırsat
₺1.025,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
4 vCPU çekirdeği
16 GB RAM
200 GB NVMe Disk alanı
16 TB bant genişliği
%67 İNDİRİM
KVM 8
₺  2.602,99
₺  867,99 /ay
Sınırlı süreli fırsat
₺2.050,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
8 vCPU çekirdeği
32 GB RAM
400 GB NVMe Disk alanı
32 TB bant genişliği
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var

AMD EPYC işlemciler
NVMe SSD depolama
Dünya çapında veri merkezleri
Ücretsiz haftalık yedekleme
Güvenlik duvarı yönetimi
1 Gbps ağ hızı
Genel API
MCP destekli AI asistan
1 yıl boyunca ücretsiz .cloud domain
Tüm planlar peşin ödenir. Aylık ücret, toplam plan fiyatının planınızdaki ay sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

VPS ile daha akıllıca ticaret yapın

Döviz piyasasının kısaltması olan forex, hükümetler, bankalar, şirketler ve bireysel yatırımcılar arasında her gün trilyonlarca doların el değiştirdiği dünyanın en büyük finans piyasasıdır.

Borsa gibi, forex fiyatları da her saniye değişiyor. Bu nedenle, diğer forex brokerlarına karşı rekabet avantajı elde etmek için istikrarlı ve hızlı sunucumuza ihtiyacınız var.
forex 1

Forex işlem ortamınızın kontrolünü elinize alın.

Forex VPS hosting çözümlerimizle düşük gecikme süresi ve yüksek çalışma süresinin keyfini çıkararak sorunsuz bir işlem deneyimi yaşayın.

Kesintisiz ticaret

Doğru zamanda döviz ticareti yaparak karınızı en üst düzeye çıkarın. Hız optimizasyonlu AMD EPYC işlemcilere ve NVMe depolama alanına sahip olduğunuzda bu mümkün.

forex 2

Üst düzey güvenlik

Paranızın güvende olduğunu bilerek, forex alım satımını mutlak bir güvenle gerçekleştirin. Sunucularımızı güçlü DDoS koruması ve otomatik kötü amaçlı yazılım tespiti ile güvence altına alıyoruz.

forex 3

MT4/MT5 desteği

Piyasayı analiz edin, işlemler gerçekleştirin, hesaplarınızı yönetin ve birden fazla uzman danışmanı tek bir yerden çalıştırın – sunucularımız MetaTrader 4 ve 5 platformları için optimize edilmiştir.

forex 4

Önerilen sunucu konumu:

Kontrol ediliyor...

Küresel para birimleriyle küresel olarak işlem yapın.

Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da veri merkezlerimiz bulunmaktadır. Sorunsuz bir işlem deneyimi için aracı kurumunuzun konumuna yakın bir sunucu seçin.

Image

Yüksek puanlı Forex VPS hosting sağlayıcısı

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger’ın VPS hosting hizmetinden inanılmaz memnunum! Çalışma süreleri sürekli olarak üst düzeyde, bu sayede sitem sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yardıma ihtiyaç duyduğumda teknik destek ekibi her zaman hızlı, bilgili ve gerçekten yardımcı oluyor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger ile her şey sorunsuz ve harika gidiyor, AI sohbet botu ve ihtiyaç halinde insan desteği gerçekten çok iyi. VPS ise mükemmel, iniş çıkış yok, stabil çalışıyor. Tüm geliştirici ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürler. Aynı şekilde devam 🚀

Noel
Noel

Sonunda işi doğru yapan bir VPS hosting şirketi! ÜStelik uygun fiyatlı. Kullanıcıların zamanına değer veren mükemmel bir portal. Sorunsuz yedeklemeler. İyi destek. Güvenilir, sağlam bir his veriyor.

Omkar
Omkar

kendi kendine barındırılan n8n örneğime erişimi kaybettikten sonra Hostinger desteğine ulaştım ve gerçekten çok etkilendim. Kodee ve destek ekibinden Mohammad inanılmaz derecede sabırlı ve titizdi.

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPS’imdeki N8N yükseltmesinde bana yardımcı olduğu için Carla’ya çok teşekkürler. Profesyonel ve bilgiliydi, tekrar teşekkür ederim Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS gerçekten olağanüstü. Her zaman sorunsuz çalışıyor. Sürekli hızlı ve stabil. Ne kapanıyor ne de çöküyor.

Martin K
Martin K

Şirket gayet iyi iş çıkarıyor, kullandığım belirli hizmetlerden çok memnunum. Gerçekten iyi VPS kurulumları ve fiyat planları sunan bazı yerlere kıyasla o kadar pahalı da değil.

Kodee ile VPS kullanımı kolaylaştı.

VPS kontrol panelinize entegre edilmiş olan yapay zeka asistanımız, aklınıza takılan her soruyu son derece doğru bir şekilde yanıtlayabilir.

İster ek işlem uygulamaları yüklemek, ister özel bir güvenlik duvarı kurmak isteyin, sadece komut verin ve anında yanıt alın.
forex 5

Forex VPS Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Forex sanal özel sunucu barındırma hizmetleri hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını alın.

Forex VPS hosting nedir?

Forex işlemleri için neden bir VPS'ye ihtiyacınız var?

VPS sunucuma MetaTrader 5'i nasıl kurabilirim?

Forex VPS hosting hizmeti ne kadar ölçeklenebilir?

Forex hosting üzerinde birden fazla işlem hesabı veya EA (Uzman Danışman) çalıştırabilir miyim?

Forex VPS hosting için hangi destek seçenekleri mevcuttur?

