Tirgojieties gudrāk ar VPS
Pārņemiet kontroli pār savu forex tirdzniecības vidi
Nepārtraukta tirdzniecība
Tirgojieties ar valūtām īstajā laikā, lai palielinātu peļņu. Tas ir iespējams, ja jūsu rīcībā ir ātrumam optimizēti AMD EPYC procesori un NVMe krātuve.
Nākamā līmeņa drošība
Pērciet un pārdodiet valūtu ar pilnīgu pārliecību, zinot, ka jūsu līdzekļi ir drošībā. Mēs nodrošinām savus serverus ar spēcīgu DDoS aizsardzību un automātisku ļaunprogrammatūras noteikšanu.
MT4/MT5 atbalsts
Analizējiet tirgu, veiciet darījumus, pārvaldiet savus kontus un vadiet vairākus ekspertu konsultantus vienuviet — mūsu serveri ir optimizēti MetaTrader 4 un 5 platformām.
Augsti novērtēts Forex VPS mitināšanas pakalpojumu sniedzējs
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.