Hosting VPS Forex

MetaTrader 5 hanya memungkinkan Anda untuk masuk ke satu akun trading dalam satu waktu.

Namun jangan khawatir; dengan paket hosting Forex VPS kami, Anda dapat menginstal beberapa instance MetaTrader 5 dan mengakses semua akun trading Anda secara bersamaan. Setiap instalasi MetaTrader 5 juga memungkinkan Anda untuk menjalankan berbagai expert advisor sekaligus.