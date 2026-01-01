외환 VPS 호스팅을최대 67% 할인 받으세요!
원활한 글로벌 거래를 위한 세계 최고 수준의 호스팅
나에게 딱 맞는 Forex VPS 호스팅 플랜을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
외환 거래 환경을 완벽하게 제어하세요
중단 없는 거래
수익을 극대화하려면 적절한 시점에 외환 거래를 하세요. 속도에 최적화된 AMD EPYC 프로세서와 NVMe 스토리지를 활용하면 가능합니다.
차세대 보안
고객님의 자금이 안전하게 보호된다는 것을 확신하며 안심하고 외환 거래를 하세요. 당사는 강력한 DDoS 공격 방지 및 자동 악성코드 탐지 시스템으로 서버를 보호합니다.
MT4/MT5 지원
시장을 분석하고, 거래를 실행하고, 계정을 관리하고, 여러 전문가 어드바이저를 한 곳에서 실행하세요. 저희 서버는 MetaTrader 4 및 5 플랫폼에 최적화되어 있습니다.
높은 평점을 받은 외환 VPS 호스팅 제공업체
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족해요! 가동 시간이 항상 최고 수준이라서 사이트가 원활하게 운영되고 있어요. 도움이 필요할 때마다 Hostinger 기술 지원팀은 빠르고 전문적이며 진심으로 도움을 받을 수 있었습니다.
호스팅어는 모든 게 순조롭고 좋아요. AI 채팅 봇과 사람 채팅까지, AI가 문제를 해결하지 못하더라도요. 아, 그리고 VPS는 정말 최고예요. 장단점이 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 좋은 서비스 부탁드려요! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 좋고, 사용자의 시간을 존중하는 훌륭한 포털입니다. 백업도 원활하고, 고객 지원도 훌륭하고, 믿을 수 있고, 탄탄한 느낌입니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Carla 님, Hostinger VPS에서 N8N 업그레이드를 도와주신 것에 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 박식하신 Carla 님, 다시 한번 감사드립니다.
Hostinger VPS는 정말 최고예요. 항상 잘 작동하고, 항상 빠르고 안정적이에요. 다운되거나 충돌하는 일도 없고요.
회사 운영이 잘 되고 있고, 그 회사를 통해 제공하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 다양한 가격대의 상품을 제공하는 다른 곳들만큼 비싸지 않습니다.