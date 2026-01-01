외환 VPS 호스팅은 MetaTrader 5와 같은 외환 거래 플랫폼을 가상 서버에 호스팅할 수 있도록 해주는 서비스입니다.

자신만의 개인 공간을 사용하면 외환 거래 중 발생할 수 있는 광범위한 시스템 오류나 장애에 대한 영향을 줄일 수 있습니다. 이는 다른 외환 거래자들에 비해 큰 이점을 제공합니다.