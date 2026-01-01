외환 VPS 호스팅을

최대 67% 할인 받으세요!

원활한 글로벌 거래를 위한 세계 최고 수준의 호스팅

무료 자동 주간 백업 멀웨어 스캐너 AI 지원
₩  7,349 /월
30일 내 환불 보장
외환 영웅

나에게 딱 맞는 Forex VPS 호스팅 플랜을 선택하세요.

64% 할인
KVM 1
₩  7,349 /월
2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
1 vCPU 코어
4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
4TB 대역폭
최고 인기
61% 할인
KVM 2
₩  10,289 /월
2 년간 ₩19,119/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
2 vCPU 코어
8GB RAM
100GB NVMe 디스크 용량
8TB 대역폭
67% 할인
KVM 4
₩  14,709 /월
2 년간 ₩36,779/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
4 vCPU 코어
16GB RAM
200GB NVMe 디스크 용량
16TB 대역폭
67% 할인
KVM 8
₩  29,419 /월
2 년간 ₩73,569/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
8 vCPU 코어
32GB RAM
400GB NVMe 디스크 용량
32TB 대역폭
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다

AMD EPYC 프로세서
NVMe SSD 스토리지
전 세계 데이터 센터
무료 주간 백업
방화벽 관리
1Gbps 네트워크 속도
공개 API
MCP 기반 AI 어시스턴트
1년 동안 .cloud 도메인 무료
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.

VPS로 더욱 스마트하게 거래하세요

외환(foreign exchange)은 세계 최대의 금융 시장으로, 정부, 은행, 기업 및 개인 투자자 간에 매일 수조 달러가 거래됩니다.

주식 시장처럼 외환 가격도 매초 변동합니다. 그렇기 때문에 다른 외환 브로커보다 경쟁 우위를 확보하려면 안정적이고 빠른 호스팅 서비스가 필수적입니다.
외환 1

외환 거래 환경을 완벽하게 제어하세요

당사의 외환 VPS 호스팅 솔루션을 통해 낮은 지연 시간과 높은 가동 시간을 경험하여 원활한 거래 환경을 누리세요.

중단 없는 거래

수익을 극대화하려면 적절한 시점에 외환 거래를 하세요. 속도에 최적화된 AMD EPYC 프로세서와 NVMe 스토리지를 활용하면 가능합니다.

외환 2

차세대 보안

고객님의 자금이 안전하게 보호된다는 것을 확신하며 안심하고 외환 거래를 하세요. 당사는 강력한 DDoS 공격 방지 및 자동 악성코드 탐지 시스템으로 서버를 보호합니다.

외환 3

MT4/MT5 지원

시장을 분석하고, 거래를 실행하고, 계정을 관리하고, 여러 전문가 어드바이저를 한 곳에서 실행하세요. 저희 서버는 MetaTrader 4 및 5 플랫폼에 최적화되어 있습니다.

외환 4

권장 서버 위치:

확인 중...

전 세계 통화를 거래하세요

저희는 아시아, 유럽, 북미, 남미에 데이터 센터를 보유하고 있습니다. 원활한 거래를 위해 브로커 위치와 가까운 서버를 선택하세요.

Image

높은 평점을 받은 외환 VPS 호스팅 제공업체

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족해요! 가동 시간이 항상 최고 수준이라서 사이트가 원활하게 운영되고 있어요. 도움이 필요할 때마다 Hostinger 기술 지원팀은 빠르고 전문적이며 진심으로 도움을 받을 수 있었습니다.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

호스팅어는 모든 게 순조롭고 좋아요. AI 채팅 봇과 사람 채팅까지, AI가 문제를 해결하지 못하더라도요. 아, 그리고 VPS는 정말 최고예요. 장단점이 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 좋은 서비스 부탁드려요! 🚀

Noel
Noel

드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 좋고, 사용자의 시간을 존중하는 훌륭한 포털입니다. 백업도 원활하고, 고객 지원도 훌륭하고, 믿을 수 있고, 탄탄한 느낌입니다.

Omkar
Omkar

셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.

Sylvain
Sylvain

Carla 님, Hostinger VPS에서 N8N 업그레이드를 도와주신 것에 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 박식하신 Carla 님, 다시 한번 감사드립니다.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS는 정말 최고예요. 항상 잘 작동하고, 항상 빠르고 안정적이에요. 다운되거나 충돌하는 일도 없고요.

Martin K
Martin K

회사 운영이 잘 되고 있고, 그 회사를 통해 제공하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 다양한 가격대의 상품을 제공하는 다른 곳들만큼 비싸지 않습니다.

Kodee로 VPS를 간편하게 구축하세요

VPS 대시보드에 내장된 당사의 AI 어시스턴트는 사용자의 모든 질문에 정확하게 답변할 수 있습니다.

추가 거래 앱을 설치하거나 맞춤형 방화벽을 설정하려는 경우, 간단히 문의하시면 즉각적인 답변을 받으실 수 있습니다.
외환 5

30일 환불 보장

30일 환불 보장으로 부담 없이 사용해 보세요. 자세한 내용은 환불 정책을 참조하세요.

외환 VPS 관련 자주 묻는 질문(FAQ)

외환 거래용 가상 사설 서버(VPS) 호스팅 서비스에 대해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 확인하세요.

Forex VPS 호스팅이란 무엇인가요?

외환 거래에 VPS가 필요한 이유는 무엇인가요?

VPS에 MetaTrader 5를 어떻게 설치하나요?

Forex VPS 호스팅의 확장성은 어느 정도인가요?

외환 호스팅에서 여러 개의 거래 계좌 또는 EA(Expert Advisor)를 실행할 수 있나요?

Forex VPS 호스팅에 사용할 수 있는 지원 옵션은 무엇인가요?

