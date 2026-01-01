Ne ratez pas les aubaines du Nouvel An!
Jusqu'à 67% de rabais sur

Hébergement VPS Forex

Un hébergement de classe mondiale pour un commerce international fluide

Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites Scanner de logiciels malveillants Assistant IA
CA$  6.99 /mois
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
héros du Forex

Passez à l'action avec notre promotion pour le Nouvel An

-64 %
KVM 1
CA$  19.59
CA$  6.99 /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de CA$ 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœurs vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
CA$  25.09
CA$  9.79 /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de CA$ 18.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CA$  41.89
CA$  13.99 /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de CA$ 34.89/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CA$  83.69
CA$  27.89 /mois
Offre limitée
Renouvellement au prix de CA$ 69.79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Tradez plus intelligemment avec un VPS

Le forex, abréviation de foreign exchange (marché des changes), est le plus grand marché financier au monde, avec des milliers de milliards de dollars échangés quotidiennement entre gouvernements, banques, entreprises et investisseurs particuliers.

À l'instar du marché boursier, les cours du forex fluctuent en permanence. C'est pourquoi vous avez besoin de notre hébergement stable et rapide pour prendre l'avantage sur les autres courtiers en forex.
forex 1

Prenez le contrôle de votre environnement de trading forex

Profitez d'une faible latence et d'une disponibilité élevée pour une expérience de trading sans faille grâce à nos solutions d'hébergement VPS Forex.

Négoce ininterrompu

Négociez des devises au bon moment pour maximiser vos profits. C'est possible grâce aux processeurs AMD EPYC optimisés pour la vitesse et le stockage NVMe.

forex 2

Sécurité de niveau supérieur

Achetez et vendez des devises en toute confiance, vos fonds sont en sécurité. Nos serveurs sont protégés par une protection DDoS robuste et une détection automatique des logiciels malveillants.

forex 3

Prise en charge de MT4/MT5

Analysez le marché, effectuez des transactions, gérez vos comptes et exécutez plusieurs conseillers experts au même endroit – nos serveurs sont optimisés pour les plateformes MetaTrader 4 et 5.

forex 4

Échangez des devises mondiales à l'échelle mondiale

Nous avons des centres de données en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Choisissez un serveur proche de celui de votre courtier pour une expérience de trading optimale.

Fournisseur d'hébergement VPS Forex de haute qualité

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout fonctionne de manière fluide et efficace : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Leur VPS est exceptionnel, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez ainsi 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

L'entreprise se débrouille très bien, je suis vraiment satisfait des services spécifiques que j'utilise chez eux. C'est moins cher que d'autres plateformes, avec d'excellentes configurations VPS et des plans très intéressants.

Un VPS simplifié avec Kodee

Intégré directement à votre tableau de bord VPS, notre assistant IA est capable de répondre à toutes vos questions avec une précision chirurgicale.

Que vous souhaitiez installer des applications de trading supplémentaires ou configurer un pare-feu personnalisé, il vous suffit de poser la question et vous obtiendrez des réponses instantanées.
forex 5

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Essayez-le service sans risque grâce à notre garantie de satisfaction ou de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

FAQ sur les VPS Forex

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement de serveurs privés virtuels Forex.

Qu'est-ce que l'hébergement VPS Forex ?

Pourquoi avez-vous besoin d'un VPS pour le trading de devises ?

Comment installer MetaTrader 5 sur mon VPS ?

Dans quelle mesure l'hébergement VPS Forex est-il évolutif ?

Puis-je exécuter plusieurs comptes de trading ou EA (conseillers experts) sur un hébergement de change ?

Quelles options de soutien sont disponibles pour l'hébergement VPS Forex ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

