อย่าพลาดข้อเสนอลดราคาปีใหม่!
ส่วนลดสูงสุดถึง 72% สำหรับ

บริการโฮสติ้ง VPS สำหรับ Forex

บริการโฮสติ้งระดับโลกเพื่อการซื้อขายระหว่างประเทศที่ราบรื่น

สำรองข้อมูลรายสัปดาห์อัตโนมัติฟรี เครื่องสแกนมัลแวร์ ผู้ช่วย AI
฿  149.00 /เดือน
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ฮีโร่ฟอเร็กซ์

เริ่มเคลื่อนไปกับการลดราคาปีใหม่

ส่วนลด 58%
KVM 1
฿  359.00
฿  149.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU cores
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 64%
KVM 2
฿  559.00
฿  199.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿349.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 72%
KVM 4
฿  909.00
฿  259.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿699.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 70%
KVM 8
฿  1,739.00
฿  519.00 /เดือน
ข้อเสนอมีเวลาจำกัด
ต่ออายุที่ ฿1,389.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
สำรองข้อมูลรายสัปดาห์ฟรี
การจัดการไฟร์วอลล์
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ผู้ช่วย AI ขับเคลื่อนโดย MCP
โดเมน .cloud ฟรี 1 ปี
ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

เทรดอย่างชาญฉลาดด้วย VPS

ฟอเร็กซ์ (Forex) เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการแลกเปลี่ยนเงินตราหลายล้านล้านดอลลาร์ในแต่ละวันระหว่างรัฐบาล ธนาคาร บริษัท และนักลงทุนรายบุคคล

เช่นเดียวกับตลาดหุ้น ราคาในตลาดฟอเร็กซ์เปลี่ยนแปลงทุกวินาที นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องการบริการโฮสติ้งที่เสถียรและรวดเร็วของเรา เพื่อให้ได้เปรียบเหนือโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์รายอื่น ๆ
ฟอเร็กซ์ 1

ควบคุมสภาพแวดล้อมการซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณ

เพลิดเพลินไปกับความหน่วงต่ำและเวลาการทำงานที่สูง เพื่อประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นด้วยโซลูชันโฮสติ้ง VPS สำหรับ Forex ของเรา

การซื้อขายที่ไม่หยุดชะงัก

ซื้อขายสกุลเงินในเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด ซึ่งเป็นไปได้เมื่อคุณมีโปรเซสเซอร์ AMD EPYC ที่ปรับแต่งความเร็วมาเป็นอย่างดี และหน่วยเก็บข้อมูล NVMe ไว้ใช้งาน

ฟอเร็กซ์ 2

ระบบรักษาความปลอดภัยระดับถัดไป

ซื้อและขายฟอเร็กซ์ได้อย่างมั่นใจเต็มที่ โดยรู้ว่าเงินทุนของคุณปลอดภัย เราปกป้องเซิร์ฟเวอร์ของเราด้วยระบบป้องกัน DDoS ที่แข็งแกร่งและการตรวจจับมัลแวร์อัตโนมัติ

ฟอเร็กซ์ 3

รองรับ MT4/MT5

วิเคราะห์ตลาด ทำการซื้อขาย จัดการบัญชี และใช้งาน Expert Advisor หลายตัวได้ในที่เดียว – เซิร์ฟเวอร์ของเราได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 และ 5

ฟอเร็กซ์ 4

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

กำลังตรวจสอบ...

ซื้อขายสกุลเงินทั่วโลก

เรามีศูนย์ข้อมูลในเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของโบรกเกอร์ของคุณเพื่อประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่น

Image

ผู้ให้บริการโฮสติ้ง VPS สำหรับ Forex ที่ได้รับการจัดอันดับสูง

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ผมประทับใจกับโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger มาก! Uptime ของพวกเขาทำงานดีเยี่ยมสม่ำเสมอ ทำให้เว็บไซต์ของผมทำงานได้อย่างราบรื่น ทุกครั้งที่ผมต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็รวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger แชทบอท AI + แชทกับมนุษย์ ถ้า AI ไม่สามารถตอบคำถามของคุณได้ อ้อแล้วก็ VPS พวกนี้ก็แรงมาก ไม่มีสะดุดเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอให้พัฒนาต่อไปนะ 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอบริษัทโฮสติ้ง VPS ที่ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว! ราคาสมเหตุสมผล พอร์ทัลยอดเยี่ยมที่ใส่ใจเวลาของผู้ใช้ สำรองข้อมูลได้อย่างราบรื่น การสนับสนุนดีเยี่ยม เชื่อถือได้ มั่นใจได้

Omkar
Omkar

ฉันได้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ฉันสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึง n8n ทันที และรู้สึกประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนอดทนทำงานและใส่ใจในรายละเอียดมาก

Sylvain
Sylvain

ขอบคุณ คุณ Carla มากๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน Hostinger VPS ของฉัน คุณ Carla เป็นมืออาชีพและมีความรู้มาก ขอขอบคุณคุณ Carla อีกครั้งจริงๆ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดีเสมอ รวดเร็วและเสถียรเสมอ ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทกำลังไปได้สวย ฉันพอใจกับบริการเฉพาะที่ฉันกำลังใช้บริการ ราคาไม่แพง มีแพ็กเกจหลายราคาที่มาพร้อมกับการตั้งค่า VPS ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ

VPS ใช้งานง่ายด้วย Kodee

ผู้ช่วย AI ของเราซึ่งถูกรวมไว้ในแดชบอร์ด VPS ของคุณ สามารถตอบคำถามทุกข้อของคุณได้อย่างแม่นยำ

ไม่ว่าคุณต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันการซื้อขายเพิ่มเติมหรือตั้งค่าไฟร์วอลล์แบบกำหนดเอง เพียงแค่แจ้งความต้องการและรับการตอบกลับทันที
ฟอเร็กซ์ 5

รับประกัน คืนเงินใน 30 วัน

ทดลองใช้โดยไม่มีความเสี่ยง ด้วยการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคืนเงิน ของเรา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Forex VPS

รับคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับบริการโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสมือน (VPS) สำหรับการเทรด Forex

Forex VPS hosting คืออะไร?

เหตุใดคุณจึงต้องการ VPS สำหรับการเทรดฟอเร็กซ์?

ฉันจะติดตั้ง MetaTrader 5 บน VPS ของฉันได้อย่างไร?

บริการโฮสติ้ง VPS สำหรับ Forex สามารถปรับขนาดได้มากแค่ไหน?

ฉันสามารถใช้งานบัญชีซื้อขายหลายบัญชีหรือ EA (Expert Advisor) หลายตัวบนโฮสติ้งฟอเร็กซ์ได้หรือไม่?

บริการโฮสติ้ง VPS สำหรับ Forex มีตัวเลือกการสนับสนุนอะไรบ้าง?

