Opptil 67% rabatt på

Forex VPS-hosting

Hosting i verdensklasse for smidig global handel

Gratis automatiske ukentlige backups Skadevare scanner AI-assistent
kr  60,99 /mnd
30-dagers pengene-tilbake-garanti
forex-helt

Velg din perfekte Forex VPS-hostingplan

64% AVSLAG
KVM 1
kr  60,99 /mnd
Fornyes ved kr 120,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU-kjerner
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
61% AVSLAG
KVM 2
kr  84,99 /mnd
Fornyes ved kr 156,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
67% AVSLAG
KVM 4
kr  120,99 /mnd
Fornyes ved kr 300,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
67% AVSLAG
KVM 8
kr  240,99 /mnd
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
Hver plan har alt du trenger og mer

AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
Datasentre over hele verden
Gratis ukentlige sikkerhetskopier
Brannmuradministrasjon
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
AI-assistent drevet av MCP
Gratis .cloud-domene i 1 år
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Handle smartere med VPS

Foreign exchange er en forkortelse for valutahandel, og er det største finansmarkedet i verden, med billioner av dollar som utveksles daglig mellom myndigheter, banker, selskaper og individuelle tradere.

I likhet med aksjemarkedet endrer valutakursene seg hvert sekund. Derfor trenger du vår stabile og raske hosting for å få et konkurransefortrinn over andre valutameglere.
valuta 1

Ta kontroll over ditt valutahandelsmiljø

Nyt lav latens og høy oppetid for en sømløs handelsopplevelse med våre Forex VPS-hostingløsninger.

Uavbrutt handel

Handle valutaer til riktig tid for å maksimere fortjenesten. Det er mulig når du har hastighetsoptimaliserte AMD EPYC-prosessorer og NVMe-lagring til rådighet.

valuta 2

Sikkerhet på neste nivå

Kjøp og selg valuta med absolutt tillit, vel vitende om at pengene dine er trygge. Vi sikrer serverne våre med robust DDoS-beskyttelse og automatisk oppdagelse av skadelig programvare.

valuta 3

MT4/MT5-støtte

Analyser markedet, gjør handler, administrer kontoene dine og kjør flere ekspertrådgivere på ett sted – serverne våre er optimalisert for MetaTrader 4- og 5-plattformene.

valuta 4

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Handle globale valutaer globalt

Vi har datasentre i Asia, Europa, Nord-Amerika og Sør-Amerika. Velg en server i nærheten av meglerens lokasjon for en problemfri handelsopplevelse.

Image

Høyt rangert Forex VPS-hostingleverandør

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Den fungerer rett og slett alltid. Den er alltid rask og stabil. Aldri nede, krasjer aldri.

Martin K
Martin K

Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.

VPS gjort enkelt med Kodee

AI-assistenten vår er innebygd i VPS-dashbordet ditt, og kan svare på alle spørsmål du måtte ha med stor nøyaktighet.

Enten du vil installere flere handelsapper eller sette opp en tilpasset brannmur, kan du bare sende en forespørsel og få umiddelbare svar.
valuta 5

30 dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår angrerett for detaljer.

Vanlige spørsmål om Forex VPS

Få svar på de vanligste spørsmålene om hostingtjenester for virtuelle private Forex-servere.

Hva er Forex VPS-hosting?

Hvorfor trenger du en VPS for valutahandel?

Hvordan installerer jeg MetaTrader 5 på min VPS?

Hvor skalerbar er Forex VPS-hosting?

Kan jeg kjøre flere handelskontoer eller EA-er (ekspertrådgivere) på forex-hosting?

Hvilke støttealternativer er tilgjengelige for Forex VPS-hosting?

