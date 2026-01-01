Forex VPS-hosting
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Uavbrutt handel
Handle valutaer til riktig tid for å maksimere fortjenesten. Det er mulig når du har hastighetsoptimaliserte AMD EPYC-prosessorer og NVMe-lagring til rådighet.
Sikkerhet på neste nivå
Kjøp og selg valuta med absolutt tillit, vel vitende om at pengene dine er trygge. Vi sikrer serverne våre med robust DDoS-beskyttelse og automatisk oppdagelse av skadelig programvare.
MT4/MT5-støtte
Analyser markedet, gjør handler, administrer kontoene dine og kjør flere ekspertrådgivere på ett sted – serverne våre er optimalisert for MetaTrader 4- og 5-plattformene.
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Den fungerer rett og slett alltid. Den er alltid rask og stabil. Aldri nede, krasjer aldri.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.