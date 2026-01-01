כאשר אתם סוחרים באופן מקומי מהמחשב שלכם, אירועים בלתי צפויים כמו הפסקות חשמל יכולים להתרחש מדי פעם. דמיינו לעצמכם כישלון לאבטח מטבע בשער טוב בגלל אובדן אינטרנט.

בנוסף, עיכוב שני יכול לעשות את כל ההבדל בעולם המסחר בפורקס. זו הסיבה שאתם זקוקים לפתרונות VPS אמינים בפורקס אם אתם רוצים להיות צעד אחד לפני סוחרים אחרים.

לדוגמה, Hostinger מספקת אחריות לזמן פעולה של 99.9%, כך שאתם לא צריכים לדאוג לגבי זמן השבתה של השרת. תשתית ה-VPS שלנו המחוברת לסיבים אופטיים מציעה גם מהירות רשת של 300 מגה-ביט לשנייה לחוויית מסחר מהירה יותר.

יתרה מכך, אנו מציעים גישת root מלאה, כך שתוכלו להתקין כל תוכנה שתרצו, ליצור אמצעי אבטחה מותאמים אישית ולהתאים אישית את פלטפורמת המסחר לצרכים הספציפיים שלכם.