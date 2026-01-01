¡No te pierdas los descuentos de Año Nuevo!
Explorá
Hasta 67% de descuento en

alojamiento VPS de Forex

Alojamiento de primera clase para un comercio global fluido

Respaldos semanales automáticos y gratis Escáner de malware Asistente con IA
AR$  10.899,00 /mes
Tenés 30 días de garantía de devolución
héroe de Forex

Animate con nuestros descuentos de Año Nuevo

60% OFF
KVM 1
AR$  27.199,00
AR$  10.899,00 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a AR$ 18.699,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleos de CPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
56% OFF
KVM 2
AR$  34.899,00
AR$  15.199,00 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a AR$ 27.199,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
66% OFF
KVM 4
AR$  62.099,00
AR$  21.399,00 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a AR$ 50.499,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% OFF
KVM 8
AR$  127.999,00
AR$  42.699,00 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a AR$ 100.899,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
60% OFF
KVM 1
AR$  27.199,00
AR$  10.899,00 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a AR$ 18.699,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleos de CPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
56% OFF
KVM 2
AR$  34.899,00
AR$  15.199,00 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a AR$ 27.199,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
66% OFF
KVM 4
AR$  62.099,00
AR$  21.399,00 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a AR$ 50.499,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% OFF
KVM 8
AR$  127.999,00
AR$  42.699,00 /mes
Oferta por tiempo limitado
Se renueva a AR$ 100.899,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Data Centers en todo el mundo
Backups semanales gratis
Gestión de firewalls
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Asistente con IA potenciado por MCP
Dominio .cloud gratis por 1 año
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Data Centers en todo el mundo
Backups semanales gratis
Gestión de firewalls
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Asistente con IA potenciado por MCP
Dominio .cloud gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio mensual mostrado refleja el total del plan dividido por la cantidad de meses.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Opere de forma más inteligente con VPS

Forex, abreviatura de divisas, es el mercado financiero más grande del mundo, en el que se intercambian billones de dólares diariamente entre gobiernos, bancos, corporaciones y comerciantes individuales.

Al igual que el mercado de valores, los precios de forex cambian constantemente. Por eso, necesita nuestro alojamiento estable y rápido para obtener una ventaja competitiva sobre otros brókeres de forex.
Forex 1

Tome el control de su entorno de trading de Forex

Disfrute de baja latencia y alto tiempo de actividad para una experiencia comercial fluida con nuestras soluciones de alojamiento VPS de Forex.

Comercio ininterrumpido

Opere con divisas en el momento oportuno para maximizar sus ganancias. Es posible con procesadores AMD EPYC optimizados para la velocidad y almacenamiento NVMe.

Forex 2

Seguridad de nivel superior

Compre y venda forex con total tranquilidad, sabiendo que sus fondos están seguros. Protegemos nuestros servidores con una sólida protección DDoS y detección automática de malware.

Forex 3

Compatibilidad con MT4/MT5

Analice el mercado, realice operaciones, administre sus cuentas y ejecute múltiples asesores expertos en un solo lugar: nuestros servidores están optimizados para las plataformas MetaTrader 4 y 5.

Forex 4

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Comercio de divisas globales a nivel mundial

Contamos con centros de datos en Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Seleccione un servidor cercano a la ubicación de su bróker para una experiencia de trading fluida.

Image

Proveedor de alojamiento VPS de Forex altamente calificado

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper feliz con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger, el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

VPS fácil de usar con Kodee

Integrado directamente en el panel de su VPS, nuestro Asistente de IA es capaz de responder cualquier pregunta que tenga con precisión milimétrica.

Ya sea que desee instalar aplicaciones comerciales adicionales o configurar un firewall personalizado, simplemente solicite y obtenga respuestas instantáneas.
Forex 5

Tenés 30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Google
Puntaje:
4.8/5
1,237
opiniones
HostAdvice
Puntaje:
4.6/5
2,432
opiniones
WpBeginner
Puntaje:
4.7
874
opiniones

Preguntas frecuentes sobre VPS de Forex

Obtenga respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de servidores privados virtuales de Forex.

¿Qué es el alojamiento VPS de Forex?

¿Por qué necesitas un VPS para operar en Forex?

¿Cómo instalo MetaTrader 5 en mi VPS?

¿Qué tan escalable es el alojamiento VPS de Forex?

¿Puedo ejecutar varias cuentas comerciales o EA (asesores expertos) en un alojamiento de Forex?

¿Qué opciones de soporte están disponibles para el alojamiento VPS de Forex?

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.