Forex VPS

Dịch vụ lưu trữ đẳng cấp thế giới hỗ trợ giao dịch toàn cầu suôn sẻ.

KVM 1
302.900  VNĐ
120.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 223.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
GIẢM GIÁ 66%
KVM 2
483.900  VNĐ
166.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 302.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
GIẢM GIÁ 71%
KVM 4
786.900  VNĐ
226.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 604.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
GIẢM GIÁ 70%
KVM 8
1.512.900  VNĐ
453.900  VNĐ /th
Ưu đãi có thời hạn
Gia hạn với 1.209.900 VNĐ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Sao lưu hàng tuần miễn phí
Quản lý tường lửa
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Trợ lý AI hỗ trợ bởi MCP
Tên miền .cloud miễn phí trong 1 năm
Giao dịch thông minh hơn với VPS

Forex, viết tắt của ngoại hối, là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với hàng nghìn tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày giữa các chính phủ, ngân hàng, tập đoàn và các nhà giao dịch cá nhân.

Giống như thị trường chứng khoán, giá ngoại hối thay đổi từng giây. Đó là lý do tại sao bạn cần dịch vụ lưu trữ ổn định và tốc độ cao của chúng tôi để có được lợi thế cạnh tranh so với các nhà môi giới ngoại hối khác.
ngoại hối 1

Nắm quyền kiểm soát môi trường giao dịch ngoại hối của bạn

Tận hưởng độ trễ thấp và thời gian hoạt động cao để có trải nghiệm giao dịch liền mạch với các giải pháp hosting VPS Forex của chúng tôi.

Giao dịch không gián đoạn

Giao dịch ngoại tệ vào đúng thời điểm để tối đa hóa lợi nhuận. Điều này hoàn toàn khả thi khi bạn sở hữu bộ vi xử lý AMD EPYC được tối ưu hóa tốc độ và ổ lưu trữ NVMe.

ngoại hối 2

Bảo mật cấp độ tiếp theo

Mua và bán ngoại hối với sự tự tin tuyệt đối vì biết rằng tiền của bạn được an toàn và bảo mật. Chúng tôi bảo vệ máy chủ của mình bằng hệ thống chống tấn công DDoS mạnh mẽ và phát hiện phần mềm độc hại tự động.

ngoại hối 3

Hỗ trợ MT4/MT5

Phân tích thị trường, thực hiện giao dịch, quản lý tài khoản và chạy nhiều chuyên gia tư vấn (EA) tại cùng một nơi – máy chủ của chúng tôi được tối ưu hóa cho nền tảng MetaTrader 4 và 5.

ngoại hối 4

Giao dịch tiền tệ toàn cầu trên toàn thế giới

Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Hãy chọn máy chủ gần với vị trí của nhà môi giới để có trải nghiệm giao dịch mượt mà.

Nhà cung cấp dịch vụ VPS Forex được đánh giá cao

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀

Noel
Noel

Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.

Omkar
Omkar

Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

Herriman
Herriman

VPS của Hostinger thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.

Martin K
Martin K

Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS được thiết lập rất tốt.

VPS dễ dàng hơn với Kodee

Được tích hợp ngay vào bảng điều khiển VPS của bạn, Trợ lý AI của chúng tôi có khả năng trả lời mọi câu hỏi của bạn với độ chính xác tuyệt đối.

Cho dù bạn muốn cài đặt thêm ứng dụng giao dịch hay thiết lập tường lửa tùy chỉnh, chỉ cần nhập thông tin và nhận phản hồi ngay lập tức.
ngoại hối 5

