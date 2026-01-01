Forex VPS
Dịch vụ lưu trữ đẳng cấp thế giới hỗ trợ giao dịch toàn cầu suôn sẻ.
Giao dịch thông minh hơn với VPS
Nắm quyền kiểm soát môi trường giao dịch ngoại hối của bạn
Giao dịch không gián đoạn
Giao dịch ngoại tệ vào đúng thời điểm để tối đa hóa lợi nhuận. Điều này hoàn toàn khả thi khi bạn sở hữu bộ vi xử lý AMD EPYC được tối ưu hóa tốc độ và ổ lưu trữ NVMe.
Bảo mật cấp độ tiếp theo
Mua và bán ngoại hối với sự tự tin tuyệt đối vì biết rằng tiền của bạn được an toàn và bảo mật. Chúng tôi bảo vệ máy chủ của mình bằng hệ thống chống tấn công DDoS mạnh mẽ và phát hiện phần mềm độc hại tự động.
Hỗ trợ MT4/MT5
Phân tích thị trường, thực hiện giao dịch, quản lý tài khoản và chạy nhiều chuyên gia tư vấn (EA) tại cùng một nơi – máy chủ của chúng tôi được tối ưu hóa cho nền tảng MetaTrader 4 và 5.
Nhà cung cấp dịch vụ VPS Forex được đánh giá cao
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
VPS của Hostinger thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS được thiết lập rất tốt.