MetaTrader 5 chỉ cho phép bạn đăng nhập vào một tài khoản giao dịch tại một thời điểm.

Nhưng đừng lo lắng; với các gói dịch vụ VPS Forex của chúng tôi, bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản MetaTrader 5 và truy cập tất cả các tài khoản giao dịch của mình cùng một lúc. Mỗi cài đặt MetaTrader 5 cũng cho phép bạn chạy nhiều chuyên gia tư vấn (expert advisor) cùng một lúc.