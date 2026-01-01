găzduire VPS Forex

Până la 67% reducere la

64% REDUCERE
KVM 1
4,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nuclee vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
61% REDUCERE
KVM 2
6,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 12,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
67% REDUCERE
KVM 4
9,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 24,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
67% REDUCERE
KVM 8
19,99  € /lună
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Centre de date în întreaga lume
Backup-uri săptămânale gratuite
Gestionarea firewall-ului
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Asistent AI susținut de MCP
Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Tranzacționează mai inteligent cu VPS

Prescurtare de la foreign exchange (sau schimb valutar), forex este cea mai mare piață financiară din lume, cu trilioane de dolari schimbate zilnic între guverne, bănci, corporații și traderi individuali.

La fel ca piața bursieră, prețurile forex se schimbă în fiecare secundă. De aceea, aveți nevoie de găzduirea noastră stabilă și rapidă pentru a obține un avantaj competitiv față de alți brokeri forex.
valutar 1

Preia controlul asupra mediului tău de tranzacționare forex

Bucură-te de o latență redusă și un timp de funcționare ridicat pentru o experiență de tranzacționare fără probleme cu soluțiile noastre de găzduire Forex VPS.

Tranzacționare neîntreruptă

Tranzacționează valute la momentul potrivit pentru a maximiza profiturile. Este posibil atunci când ai la dispoziție procesoare AMD EPYC optimizate pentru viteză și stocare NVMe.

forex 2

Securitate de nivel superior

Cumpără și vinde forex cu încredere absolută, știind că fondurile tale sunt în siguranță. Ne securizăm serverele cu protecție DDoS robustă și detectare automată a programelor malware.

forex 3

Suport MT4/MT5

Analizează piața, efectuează tranzacții, gestionează-ți conturile și rulează mai mulți consultanți experți într-un singur loc - serverele noastre sunt optimizate pentru platformele MetaTrader 4 și 5.

forex 4

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Tranzacționează monede globale la nivel global

Avem centre de date în Asia, Europa, America de Nord și America de Sud. Selectați un server aproape de locația brokerului dvs. pentru o experiență de tranzacționare fără probleme.

Image

Furnizor de găzduire VPS Forex de înaltă calitate

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, de la chatul AI și până la chatul cu agenții, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Aa, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

Noel
Noel

În sfârșit o companie de găzduire VPS care-și face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backupuri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

Omkar
Omkar

Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.

Sylvain
Sylvain

Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.

Herriman
Herriman

VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.

Martin K
Martin K

Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

VPS simplificat cu Kodee

Integrat direct în tabloul de bord VPS-ului tău, Asistentul nostru cu inteligență artificială este capabil să răspundă la orice întrebare ai avea cu o precizie maximă.

Indiferent dacă doriți să instalați aplicații de tranzacționare suplimentare sau să configurați un firewall personalizat, pur și simplu solicitați și primiți răspunsuri instantanee.
forex 5

Întrebări frecvente despre VPS-urile Forex

Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre serviciile de găzduire pentru servere private virtuale Forex.

Ce este găzduirea VPS Forex?

De ce ai nevoie de un VPS pentru tranzacționarea forex?

Cum instalez MetaTrader 5 pe VPS-ul meu?

Cât de scalabilă este găzduirea Forex VPS?

Pot să administrez mai multe conturi de tranzacționare sau EA (Expert Advisors) pe găzduire forex?

Ce opțiuni de asistență sunt disponibile pentru găzduirea Forex VPS?

