Έως 67% έκπτωση

φιλοξενία VPS Forex

Φιλοξενία παγκόσμιας κλάσης για ομαλό παγκόσμιο εμπόριο

Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας Ανιχνευτής κακόβουλου λογισμικού Βοηθός AI
4,99  € /μήνα
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
ήρωας συναλλάγματος

Επιλέξτε το τέλειο πρόγραμμα φιλοξενίας Forex VPS για εσάς

64% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 1
4,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 9,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνες vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
61% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 2
6,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 12,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
67% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 4
9,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 24,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
67% ΕΚΠΤΩΣΗ
KVM 8
19,99  € /μήνα
Ανανεώνεται με 49,99 €/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
Διαχείριση τείχους προστασίας
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Βοηθός AI με την υποστήριξη του MCP
Δωρεάν domain .cloud για 1 έτος
Όλα τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει τη συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας.

Κάντε συναλλαγές πιο έξυπνα με VPS

Συντομογραφία του foreign exchange (συναλλαγματικού), το forex είναι η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο, με τρισεκατομμύρια δολάρια να ανταλλάσσονται καθημερινά μεταξύ κυβερνήσεων, τραπεζών, εταιρειών και μεμονωμένων εμπόρων.

Όπως και η χρηματιστηριακή αγορά, οι τιμές των συναλλάγματος αλλάζουν κάθε δευτερόλεπτο. Γι' αυτό χρειάζεστε τη σταθερή και γρήγορη φιλοξενία μας για να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων χρηματιστών συναλλάγματος.
συναλλαγματικές ισοτιμίες 1

Πάρτε τον έλεγχο του περιβάλλοντος συναλλαγών forex σας

Απολαύστε χαμηλή καθυστέρηση και υψηλό χρόνο λειτουργίας για μια απρόσκοπτη εμπειρία συναλλαγών με τις λύσεις φιλοξενίας Forex VPS που προσφέρουμε.

Αδιάλειπτες συναλλαγές

Κάντε συναλλαγές νομισμάτων την κατάλληλη στιγμή για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας. Είναι δυνατό όταν έχετε στη διάθεσή σας επεξεργαστές AMD EPYC με βελτιστοποιημένη ταχύτητα και αποθηκευτικό χώρο NVMe.

συναλλαγματικές ισοτιμίες 2

Ασφάλεια επόμενου επιπέδου

Αγοράστε και πουλήστε συνάλλαγμα με απόλυτη σιγουριά, γνωρίζοντας ότι τα κεφάλαιά σας είναι ασφαλή. Ασφαλίζουμε τους διακομιστές μας με ισχυρή προστασία DDoS και αυτόματη ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού.

συναλλαγματικές ισοτιμίες 3

Υποστήριξη MT4/MT5

Αναλύστε την αγορά, πραγματοποιήστε συναλλαγές, διαχειριστείτε τους λογαριασμούς σας και χρησιμοποιήστε πολλαπλούς ειδικούς συμβούλους σε ένα μέρος – οι διακομιστές μας είναι βελτιστοποιημένοι για πλατφόρμες MetaTrader 4 και 5.

συνάλλαγμα 4

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Εμπορευτείτε παγκόσμια νομίσματα παγκοσμίως

Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική. Επιλέξτε έναν διακομιστή κοντά στην τοποθεσία του χρηματιστή σας για μια ομαλή εμπειρία συναλλαγών.

Image

Πάροχος φιλοξενίας Forex VPS με υψηλή αξιολόγηση

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και οι υπηρεσίες VPS είναι φοβερές, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία VPS hosting που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετικό portal που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Απλά άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

VPS εύκολα με το Kodee

Ενσωματωμένο απευθείας στον πίνακα ελέγχου του VPS σας, ο Βοηθός Τεχνητής Νοημοσύνης μας είναι σε θέση να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις σας με απόλυτη ακρίβεια.

Είτε θέλετε να εγκαταστήσετε πρόσθετες εφαρμογές συναλλαγών είτε να ρυθμίσετε ένα προσαρμοσμένο τείχος προστασίας, απλώς ζητήστε βοήθεια και λάβετε άμεσες απαντήσεις.
συναλλαγματικές ισοτιμίες 5

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Συχνές ερωτήσεις για το Forex VPS

Λάβετε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες φιλοξενίας εικονικών ιδιωτικών διακομιστών Forex.

Τι είναι η φιλοξενία Forex VPS;

Γιατί χρειάζεστε ένα VPS για συναλλαγές forex;

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω το MetaTrader 5 στο VPS μου;

Πόσο επεκτάσιμη είναι η φιλοξενία Forex VPS;

Μπορώ να έχω πολλαπλούς λογαριασμούς συναλλαγών ή EA (Expert Advisors) σε φιλοξενία forex;

Ποιες επιλογές υποστήριξης είναι διαθέσιμες για τη φιλοξενία Forex VPS;

