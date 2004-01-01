MetaTrader 5では、一度にログインできる取引口座は1つだけです。

しかし、ご安心ください。当社のForex VPSホスティングプランでは、MetaTrader 5のインスタンスを複数インストールし、すべての取引口座に同時にアクセスできます。また、MetaTrader 5の各インスタンスで、複数のエキスパートアドバイザーを同時に実行することも可能です。