Forex VPS hosting

KVM 1
4,99  € /mes.
Obnoví sa za 9,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 1
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
KVM 2
6,99  € /mes.
Obnoví sa za 12,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
KVM 4
9,99  € /mes.
Obnoví sa za 24,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
KVM 8
19,99  € /mes.
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Dátové centrá po celom svete
Bezplatné týždenné zálohy
Správa firewallu
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
AI asistent poháňaný MCP
Doména .cloud zadarmo na 1 rok
Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vášho balíčka.

Obchodujte inteligentnejšie s VPS

Forex, skratka pre devízový trh, je najväčší finančný trh na svete, na ktorom sa denne vymieňajú bilióny dolárov medzi vládami, bankami, korporáciami a individuálnymi obchodníkmi.

Rovnako ako na akciovom trhu, aj ceny forexu sa menia každú sekundu. Preto potrebujete náš stabilný a rýchly hosting, aby ste získali konkurenčnú výhodu oproti iným forexovým brokerom.
Prevezmite kontrolu nad svojím forexovým obchodným prostredím

Vychutnajte si nízku latenciu a vysokú dostupnosť pre bezproblémový obchodný zážitok s našimi VPS hostingovými riešeniami pre Forex.

Neprerušené obchodovanie

Obchodujte s menami v správnom čase a maximalizujte zisky. Je to možné, keď máte k dispozícii procesory AMD EPYC optimalizované na rýchlosť a úložisko NVMe.

Bezpečnosť na vyššej úrovni

Nakupujte a predávajte forex s absolútnou istotou a vedomím, že vaše finančné prostriedky sú v bezpečí. Naše servery zabezpečujeme robustnou ochranou proti DDoS útokom a automatickou detekciou škodlivého softvéru.

Podpora MT4/MT5

Analyzujte trh, uzatvárajte obchody, spravujte svoje účty a spúšťajte viacero expertných poradcov na jednom mieste – naše servery sú optimalizované pre platformy MetaTrader 4 a 5.

Obchodujte s globálnymi menami globálne

Máme dátové centrá v Ázii, Európe, Severnej Amerike a Južnej Amerike. Pre plynulé obchodovanie si vyberte server blízko sídla vášho brokera.

Vysoko hodnotený poskytovateľ VPS hostingu pre Forex

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Som mega spokojný s VPS hostingom od Hostingeru! Ich dostupnosť je stále špičková, takže mi stránka beží bez problémov. Kedykoľvek som potreboval pomôcť, ich technická podpora bola rýchla, zdatná a fakt ochotná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Všetko s Hostingerom ide hladko a super, AI chatbot + ľudský chat, ak ti AI nevie pomôcť. A ich VPS je proste bomba, žiadne výpadky. Ďakujem vývojárskemu tímu a všetkým, čo sa na tom podieľajú. Len tak ďalej 🚀

Noel
Noel

Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivé. Pôsobí stabilne ako skala.

Omkar
Omkar

Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.

Sylvain
Sylvain

Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a s prehľadom, ešte raz ďakujem, Carla.

Herriman
Herriman

VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Jednoducho vždy funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy sa nevypne.

Martin K
Martin K

Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú takí drahí ako iný poskytovatelia a majú naozaj skvelé nastavenia VPS a cenové balíčky.

VPS je s Kodee jednoduché

Náš AI Assistant, zabudovaný priamo do vášho VPS ovládacieho panela, dokáže odpovedať na všetky vaše otázky s presnosťou na minimum.

Či už chcete nainštalovať ďalšie obchodné aplikácie alebo si nastaviť vlastný firewall, jednoducho zadajte výzvu a získajte okamžité odpovede.
30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte si to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

Často kladené otázky o Forex VPS

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o službách hostingu virtuálnych súkromných serverov Forex.

Čo je to VPS hosting pre Forex?

Prečo potrebujete VPS na obchodovanie na forexe?

Ako si nainštalujem MetaTrader 5 na môj VPS?

Aká škálovateľnosť je VPS hosting pre Forex?

Môžem prevádzkovať viacero obchodných účtov alebo EA (expertných poradcov) na forex hostingu?

Aké možnosti podpory sú k dispozícii pre hosting Forex VPS?

