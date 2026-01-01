VPS-хостинг для Forex – це послуга, яка дозволяє розміщувати платформу для торгівлі на ринку Forex, таку як Metatrader 5, на віртуальному сервері.

Використовуючи власний приватний простір, ви будете більш захищені від ширших системних збоїв або помилок під час торгівлі на ринку Forex. Це дасть вам величезну перевагу над іншими трейдерами Forex.