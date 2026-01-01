Знижка до 71% на

VPS-хостинг Forex

Хостинг світового класу для безперебійної глобальної торгівлі

Безплатні автоматичні бекапи  Сканер шкідливих програм Помічник ШІ
199,00  ₴ /міс.
Гарантія повернення грошей – 30 днів
герой форекс

Оберіть ідеальний план хостингу Forex VPS

ЗНИЖКА 60%
KVM 1
199,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 369,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 1
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
ЗНИЖКА 65%
KVM 2
279,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 499,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
ЗНИЖКА 71%
KVM 4
379,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 999,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
ЗНИЖКА 70%
KVM 8
749,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 1.989,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
ЗНИЖКА 60%
KVM 1
199,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 369,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 1
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
ЗНИЖКА 65%
KVM 2
279,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 499,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
ЗНИЖКА 71%
KVM 4
379,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 999,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
ЗНИЖКА 70%
KVM 8
749,00  ₴ /міс.
Вартість продовження 1.989,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Дата-центри по всьому світу
Безплатні щотижневі бекапи
Управління брандмауером
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
ШІ-помічник на основі MCP
Безплатний домен .cloud на 1 рік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Дата-центри по всьому світу
Безплатні щотижневі бекапи
Управління брандмауером
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
ШІ-помічник на основі MCP
Безплатний домен .cloud на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме ваш тариф.

Торгуйте розумніше з VPS

Форекс, скорочено від Forex (іноземна валюта), є найбільшим фінансовим ринком у світі, де щодня між урядами, банками, корпораціями та окремими трейдерами обмінюються трильйони доларів.

Як і на фондовому ринку, ціни на Форекс змінюються щосекунди. Саме тому вам потрібен наш стабільний та швидкий хостинг, щоб отримати конкурентну перевагу над іншими форекс-брокерами.
форекс 1

Візьміть під контроль своє торгове середовище на ринку Форекс

Насолоджуйтесь низькою затримкою та високим часом безвідмовної роботи для безперебійної торгівлі з нашими рішеннями для хостингу Forex VPS.

Безперебійна торгівля

Торгуйте валютами у потрібний час, щоб максимізувати прибуток. Це можливо, коли у вашому розпорядженні є оптимізовані за швидкістю процесори AMD EPYC та сховище NVMe.

форекс 2

Безпека нового рівня

Купуйте та продавайте форекс з абсолютною впевненістю, знаючи, що ваші кошти в безпеці. Ми захищаємо наші сервери надійним захистом від DDoS-атак та автоматичним виявленням шкідливих програм.

форекс 3

Підтримка MT4/MT5

Аналізуйте ринок, здійснюйте угоди, керуйте своїми рахунками та запускайте кілька експертних радників в одному місці – наші сервери оптимізовані для платформ MetaTrader 4 та 5.

форекс 4

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Торгуйте світовими валютами по всьому світу

Наші центри обробки даних є в Азії, Європі, Північній Америці та Південній Америці. Виберіть сервер поблизу розташування вашого брокера для безперебійної торгівлі.

Image

Високо оцінений провайдер VPS-хостингу для Forex

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger щоразу вражає! Чат-бот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀

Noel
Noel

Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.

Omkar
Omkar

Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.

Sylvain
Sylvain

Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!

Herriman
Herriman

VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.

Martin K
Martin K

Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.

VPS стало простішим з Kodee

Вбудований безпосередньо в панель керування вашого VPS, наш помічник зі штучним інтелектом здатний відповісти на будь-які ваші запитання з надзвичайною точністю.

Незалежно від того, чи хочете ви встановити додаткові торгові програми чи налаштувати власний брандмауер, просто відправляйте запити та отримуйте миттєві відповіді.
форекс 5

30-денна гарантія повернення грошей

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

Google
Рейтинг:
4.8/5
1,237
відгуків
HostAdvice
Рейтинг:
4.6/5
2,432
відгуків
WpBeginner
Рейтинг:
4.7
874
відгуків

Найчастіші запитання щодо Forex VPS

Отримайте відповіді на найчастіші запитання про послуги хостингу віртуальних приватних серверів Forex.

Що таке VPS-хостинг для Forex?

Навіщо потрібен VPS для торгівлі на Форекс?

Як встановити MetaTrader 5 на мій VPS?

Наскільки масштабований VPS-хостинг для Forex?

Чи можу я запускати кілька торгових рахунків або експертів (EA) на форекс-хостингу?

Які варіанти підтримки доступні для хостингу Forex VPS?

Ми дбаємо про вашу конфіденційність

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.