Forex VPS hosting

Als je een Hostinger gebruiker bent, moet je eerst de Ubuntu 22.04 met Desktop XFCE template installeren. Het wordt geleverd met de XFCE-omgeving en RDP voor externe desktoptoegang, waardoor MetaTrader 5 eenvoudig kan worden ingesteld en uitgevoerd.

Dit is hoe:

Open je hPanel account en ga naar to VPS in de menubalk aan de zijkant. Selecteer de server die je wilt gebruiken voor de installatie. Onder het onderdeel OS & Paneel, klik op Besturingssysteem. Selecter Applicatie, en kies Ubuntu 22.04 met Desktop XFCE template uit de lijst. Klik Wijzig OS om deze template op jouw VPS te installeren.

Als dat is gelukt, volg dan de stappen in ons kennisbankartikel over toegang tot MetaTrader 5 te krijgen via extern bureaublad.