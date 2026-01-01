Kuni 67% allahindlust

Forex VPS-majutuselt

Maailmatasemel majutus sujuvaks globaalseks kauplemiseks

Tasuta iganädalased varukoopiad Pahavara skanner AI tugi
4,99  € /kuus
30-päevane rahatagastuse garantii
Forexi kangelane

Valige endale sobiv Forexi VPS-i majutusplaan

64% SOODSAM
KVM 1
4,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 9,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuuma
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
61% SOODSAM
KVM 2
6,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 12,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
67% SOODSAM
KVM 4
9,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 24,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
67% SOODSAM
KVM 8
19,99  € /kuus
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta iganädalased varukoopiad
Tulemüüri haldus
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
MCP-l põhinev AI-assistent
Tasuta .cloud domeen 1 aastaks
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagamist paketi kuude arvuga.

Kauple nutikamalt VPS-iga

Lühend sõnast foreign exchange ehk valuutavahetus on maailma suurim finantsturg, kus valitsused, pangad, ettevõtted ja eraisikud vahetavad iga päev triljoneid dollareid.

Nagu aktsiaturg, muutuvad ka Forexi hinnad iga sekund. Seetõttu vajate meie stabiilset ja kiiret majutust, et saada konkurentsieelis teiste Forexi maaklerite ees.
valuutakurss 1

Võtke oma Forexi kauplemiskeskkond kontrolli alla

Nautige meie Forex VPS-i majutuslahendustega sujuvat kauplemiskogemust madala latentsusajaga ja kõrge tööajaga.

Katkematu kauplemine

Kauple valuutadega õigel ajal, et maksimeerida kasumit. See on võimalik, kui sul on olemas kiirusele optimeeritud AMD EPYC protsessorid ja NVMe salvestusruum.

valuutakurss 2

Järgmise taseme turvalisus

Osta ja müü valuutat täieliku kindlustundega, teades, et teie raha on kaitstud. Meie serverid on kaitstud tugeva DDoS-kaitse ja automaatse pahavara tuvastamisega.

Forex 3

MT4/MT5 tugi

Analüüsige turgu, tehke tehinguid, hallake oma kontosid ja käitage mitut ekspertnõustajat ühes kohas – meie serverid on optimeeritud MetaTrader 4 ja 5 platvormidele.

Forex 4

Soovitatav serveri asukoht:

Kauplege valuutadega üle maailma

Meil on andmekeskused Aasias, Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Lõuna-Ameerikas. Sujuva kauplemiskogemuse tagamiseks valige oma maakleri asukoha lähedal asuv server.

Image

Kõrgelt hinnatud Forex VPS-i majutusteenuse pakkuja

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri uue VPS veebimajutusega väga rahul! Nende aktiivaeg on pidevalt tasemel, mis tagab mu lehe sujuva töö. Kui abi vajanud olen, on nende tehniline tugi olnud kiire, asjatundlik ning tõeliselt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kõik on Hostingeris sujuv ja suurepärane, nii AI vestlusrobot kui inimesed, kui AI küsimust lahendada ei oska. Ja VPS on tõeliselt tasemel, ei mingeid kitsaskohti. Tänud arendusmeeskonnale ja kõigile teistele asjaosalistele. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks üks VPS veebimajutusettevõte, kes asja õigesti ajab! Hea hind. Suurepärane portaal, mis peab kasutajate ajast lugu. Hea tugitiim. Usaldusväärne. Töökindel valik.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnapaketid.

VPS on Kodee abil lihtne

Meie tehisintellektiga assistent on otse teie VPS-i armatuurlauale sisse ehitatud ja suudab vastata kõigile teie küsimustele ülitäpselt.

Olenemata sellest, kas soovite installida täiendavaid kauplemisrakendusi või seadistada kohandatud tulemüüri, saatke lihtsalt päringuid ja saate koheseid vastuseid.
Forex 5

30-päevane rahatagastuse garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase rahatagastuse garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

Forexi VPS-i KKK

Hankige vastused kõige sagedamini esitatavatele küsimustele Forexi virtuaalse privaatserveri majutusteenuste kohta.

Mis on Forexi VPS-hosting?

Miks on Forexi kauplemiseks vaja VPS-i?

Kuidas ma saan MetaTrader 5 oma VPS-ile installida?

Kui skaleeritav on Forexi VPS-hostimine?

Kas ma saan Forexi hostingus hallata mitut kauplemiskontot või EA-d (ekspertnõustajat)?

Millised tugivõimalused on Forex VPS-i hostimise jaoks saadaval?

Sinu privaatsus on meile oluline

