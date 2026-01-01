Akár 67% kedvezmény

Forex VPS tárhelyre

Világszínvonalú tárhely a zökkenőmentes globális kereskedéshez

Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések Kártevő-ellenőrzés AI-asszisztens
2 019  Ft /hó
30 napos pénzvisszafizetési garancia
forex hős

Válassza ki a tökéletes Forex VPS tárhelycsomagot

64% KEDVEZMÉNY
KVM 1
2 019  Ft /hó
4 029 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
61% KEDVEZMÉNY
KVM 2
2 819  Ft /hó
5 249 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
67% KEDVEZMÉNY
KVM 4
4 029  Ft /hó
10 089 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
67% KEDVEZMÉNY
KVM 8
8 069  Ft /hó
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
Adatközpontok világszerte
Ingyenes heti biztonsági mentések
Tűzfalkezelés
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
MCP által támogatott AI-asszisztens
Ingyenes .cloud domain 1 évig
Minden csomag díja előre fizetendő. A havidíjak a teljes árat jelentik elosztva a csomag futamidejében lévő hónapok számával.

Kereskedj okosabban VPS-szel

A forex, a devizapiac (foreign exchange) rövidítése, a világ legnagyobb pénzügyi piaca, ahol naponta több billió dollár cserél gazdát kormányok, bankok, vállalatok és egyéni kereskedők között.

A tőzsdéhez hasonlóan a forex árfolyamok is másodpercenként változnak. Ezért van szüksége stabil és gyors tárhelyünkre, hogy versenyelőnyre tegyen szert más forex brókerekkel szemben.
forex 1

Vedd át az irányítást a forex kereskedési környezeted felett

Élvezze az alacsony késleltetést és a magas rendelkezésre állást a zökkenőmentes kereskedési élmény érdekében Forex VPS tárhelymegoldásainkkal.

Megszakítás nélküli kereskedés

Kereskedj devizákkal a megfelelő időben a profit maximalizálása érdekében. Ez lehetséges, ha sebességoptimalizált AMD EPYC processzorok és NVMe tároló állnak rendelkezésedre.

forex 2

Következő szintű biztonság

Vásároljon és adjon el forex-et teljes magabiztossággal, tudván, hogy pénzeszközei biztonságban vannak. Szervereinket robusztus DDoS-védelemmel és automatikus kártevő-észleléssel védjük.

forex 3

MT4/MT5 támogatás

Elemezze a piacot, bonyolítson le kereskedéseket, kezelje számláit és működtessen több szakértői tanácsadót egy helyen – szervereink a MetaTrader 4 és 5 platformokra vannak optimalizálva.

forex 4

Ajánlott szerverhely:

Globális valuták kereskedése globálisan

Adatközpontjaink Ázsiában, Európában, Észak-Amerikában és Dél-Amerikában találhatók. A zökkenőmentes kereskedési élmény érdekében válasszon a brókeréhez közeli szervert.

Magasra értékelt Forex VPS tárhelyszolgáltató

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak. A portál kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések. Jó ügyfélszolgálat. Megbízható. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman

A Hostinger VPS szolgáltatása abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik, mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K

A cég színvonala jó, nagyon elégedett vagyok az általuk nyújtott szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák mint más szolgáltatók, és a VPS-beállításaik és díjcsomagjaik is jók.

VPS egyszerűen a Kodee-val

Közvetlenül a VPS irányítópultjába beépítve, AI asszisztensünk képes bármilyen kérdésére hajszálpontosan válaszolni.

Akár további kereskedési alkalmazásokat szeretne telepíteni, akár egyéni tűzfalat szeretne beállítani, egyszerűen küldjön kérdéseket, és azonnali válaszokat kap.
forex 5

30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

Forex VPS GYIK

Kapjon válaszokat a Forex virtuális magánszerver-tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Mi az a Forex VPS tárhely?

Miért van szükséged VPS-re a forex kereskedéshez?

Hogyan telepíthetem a MetaTrader 5-öt a VPS-emre?

Mennyire skálázható a Forex VPS tárhely?

Futtathatok több kereskedési számlát vagy EA-t (szakértő tanácsadót) forex tárhelyen?

Milyen támogatási lehetőségek érhetők el a Forex VPS tárhelyhez?

Törődünk személyes adatai biztonságával

