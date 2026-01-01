يسمح لك برنامج MetaTrader 5 بتسجيل الدخول إلى حساب تداول واحد فقط في كل مرة.

لكن لا تقلق؛ فمع خطط استضافة VPS الخاصة بنا لتداول العملات الأجنبية، يمكنك تثبيت عدة نسخ من MetaTrader 5 والوصول إلى جميع حسابات التداول الخاصة بك في وقت واحد. كما يتيح لك كل تثبيت لبرنامج MetaTrader 5 تشغيل العديد من المستشارين الخبراء في آن واحد.