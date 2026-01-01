71% পর্যন্ত ছাড়

KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
71% ছাড়
70% ছাড়
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

One-click updates
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
সকল প্ল্যানের টাকা আগে থেকেই পরিশোধ করা হয়। মোট প্ল্যানের মূল্যকে আপনার প্ল্যানের মাসের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাসিক রেট পাওয়া যাবে।

যেকোনো ধরণের প্রকল্পের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় প্যানেল

ক্লাউডপ্যানেল একটি আধুনিক এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব নিয়ন্ত্রণ প্যানেল যা একাধিক অ্যাপ্লিকেশন পরিচালনা এবং স্থাপনের প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে।

আমাদের CloudPanel VPS হোস্টিংয়ের মাধ্যমে, আপনি একটি সহজ ওয়ার্ডপ্রেস সাইট থেকে শুরু করে জটিল PHP অ্যাপ পর্যন্ত যেকোনো ধরণের প্রকল্প তৈরি করার জন্য একটি স্বজ্ঞাত ইন্টারফেস এবং দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের নিখুঁত সমন্বয় পাবেন।
ক্লাউডপ্যানেল ১

যখন সরলতা নির্ভরযোগ্যতার সাথে মিলিত হয়

ক্লাউডপ্যানেলের ব্যবহারকারী-বান্ধবতাকে আমাদের দ্রুত, নিরাপদ এবং স্কেলেবল ভিপিএস হোস্টিংয়ের সাথে একত্রিত করুন।

উচ্চ কর্মক্ষমতা

লোড টাইমে এক সেকেন্ড বিলম্ব আপনার সম্ভাব্য গ্রাহকদের ক্ষতি করতে পারে। এজন্যই আমরা আপনার সাইটের পারফর্মেন্স সর্বোত্তম রাখার জন্য EPYC প্রসেসর এবং NVMe স্টোরেজ ব্যবহার করি।

ক্লাউডপ্যানেল ২

উচ্চ নিরাপত্তা

শক্তিশালী DDoS সুরক্ষার মাধ্যমে আপনার সাইট এবং আপনার গ্রাহকদের হ্যাকারদের হাত থেকে রক্ষা করুন এবং স্বয়ংক্রিয় ম্যালওয়্যার স্ক্যানিং ব্যবহার করে ক্ষতিকারক ফাইলগুলি আগে থেকেই শনাক্ত করুন।

ক্লাউডপ্যানেল ৩

উচ্চ স্কেলেবিলিটি

ছোট ছোট করে শুরু করুন এবং বড় হওয়ার সাথে সাথে স্কেল করুন। যখনই আপনার মনে হয় আপনার আরও CPU, RAM, অথবা স্টোরেজের প্রয়োজন, তখন আপনার VPS হোস্টিং প্ল্যান আপগ্রেড করতে মাত্র কয়েকটি ক্লিক লাগে।

ক্লাউডপ্যানেল ৪

প্রস্তাবিত সার্ভার লোকেশন:

আপনার হাতে বিশ্বব্যাপী সার্ভার

আমাদের এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ডেটা সেন্টার রয়েছে। দ্রুত কন্টেন্ট ডেলিভারির জন্য আপনার লক্ষ্য দর্শকদের কাছাকাছি একটি সার্ভার অবস্থান নির্বাচন করুন।

ওয়েব পেশাদারদের জন্য সেরা পছন্দ

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে আমি অবিশ্বাস্যরকমের খুশি! তাদের আপটাইম ধারাবাহিকভাবে চমৎকার, যা আমার সাইটটিকে স্মুথভাবে রান করে চলেছে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, জ্ঞানমূলকভাবে, সত্যিকার অর্থে সহায়তা করেছে।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

যদি এআই আপনার প্রশ্নের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে Hostinger, এআই চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই স্মুথ ও দুর্দান্ত চলছে। আর হ্যাঁ, ওদের VPS তো কি বলবো, আগুন, কোনও ছন্দপতন নেই। ডেভলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀

Noel
Noel

অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি যা সঠিকভাবে কাজ করে! সুলভ মূল্যে। চমৎকার পোর্টাল যা তাদের ব্যবহারকারীদের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। দৃঢ়তার সাথে সার্ভিস দিচ্ছে।

Omkar
Omkar

আমার সেলফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger-এর সাপোর্টে যোগাযোগ করি আর আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সাপোর্ট টিমের Kodee ও মোহাম্মদ অবিশ্বাস্যরকমের ধৈর্যশীল এবং তারা আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাহায্য করেছেন।

Sylvain
Sylvain

আমার Hostinger-এর VPS-এ এই N8N আপগ্রেডে সহায়তা করার জন্য কার্লাকে অনেক ধন্যবাদ। ও প্রফেশনাল ও জ্ঞানী, কার্লাকে আবারও ধন্যবাদ।

Herriman
Herriman

Hostinger-এর VPS একেবারে অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুতগতির হয় এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না, কখনও ক্র্যাশ করে না।

Martin K
Martin K

কোম্পানিটি ভালো কাজ করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব সুনির্দিষ্ট সেবা ব্যবহার করি তাতে আমি খুবই খুশি। সত্যিই দুর্দান্ত VPS সেটআপ ও প্রাইস প্ল্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে অন্য কিছু জায়গার মতো ব্যয়বহুল নয়।

AI দিয়ে আপনার CloudPanel VPS পরিচালনা করুন

AI-পরিচালিত CloudPanel VPS সার্ভার ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে তোলে। আপনি এখন আপনার স্থানীয় ভাষায় স্বাভাবিক কথোপকথনের মাধ্যমে আপনার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। AI এজেন্ট সর্বদা চালু থাকে এবং কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই উপলব্ধ থাকে, সমস্ত VPS পরিচালনার কাজে সহায়তা করে। আপনি কোনও ত্রুটি ঠিক করছেন, আপনার ফায়ারওয়াল আপডেট করছেন, বা ডেটা পরিচালনা করছেন, AI এজেন্ট প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে এবং সহজ প্রম্পটগুলিকে নির্ভরযোগ্য সার্ভার অপারেশনে রূপান্তরিত করে আপনার সময় সাশ্রয় করে।

ক্লাউডপ্যানেল ৫

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

আমাদের ৩০ দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টিসহ ঝুঁকিমুক্তভাবে এটি ব্যবহার করে দেখুন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন।

ক্লাউডপ্যানেল ভিপিএস সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ক্লাউডপ্যানেল ভার্চুয়াল প্রাইভেট সার্ভার হোস্টিং পরিষেবা সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর পান।

ক্লাউডপ্যানেল ভিপিএস হোস্টিং কী?

ক্লাউডপ্যানেল ব্যবহারের সুবিধা কী কী?

আমি কিভাবে আমার VPS এ CloudPanel ইনস্টল করব?

আমি কি আমার বিদ্যমান ওয়েবসাইটটি হোস্টিংজারের ক্লাউডপ্যানেল ভিপিএস-এ স্থানান্তর করতে পারি?

আমি কি CloudPanel-এ একাধিক ওয়েবসাইট হোস্ট করতে পারি?

ক্লাউডপ্যানেল ভিপিএস হোস্টিংয়ের জন্য কোন কোন সহায়তা বিকল্প উপলব্ধ?

