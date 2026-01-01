New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
Up to 71% off

CloudPanel VPS hosting

एक शक्तिशाली VPS पर प्रबंधित होस्टिंग का अनुभव करें

मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप एआई-प्रबंधित वीपीएस ऑटो मैलवेयर स्कैनर
₹  399.00 /माह
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
क्लाउडपैनल हीरो

हमारी New Year सेल में एक क्लिक के साथ बड़ी शुरुआत करें

60% की छूट
KVM 1
₹  999.00
₹  399.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
66% की छूट
KVM 2
₹  1,599.00
₹  549.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹  2,599.00
₹  749.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹  4,999.00
₹  1,499.00 /माह
सीमित-समय ऑफर
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

One-click updates
Firewall management
AI agent powered by MCP
AMD EPYC processors
NVMe SSD storage
1 Gbps network speed
Public API
Data centers worldwide
Free .cloud domain for 1 year
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

किसी भी प्रकार की परियोजना के लिए आपको जिस पैनल की आवश्यकता है

क्लाउडपैनल एक आधुनिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल नियंत्रण पैनल है जो कई अनुप्रयोगों के प्रबंधन और तैनाती की प्रक्रिया को सरल बनाता है।

हमारी क्लाउडपैनल वीपीएस होस्टिंग के साथ, आपको किसी भी प्रकार की परियोजना बनाने के लिए एक सहज इंटरफ़ेस और उत्कृष्ट प्रदर्शन का सही संयोजन मिलेगा, चाहे वह एक साधारण वर्डप्रेस साइट हो या एक जटिल पीएचपी ऐप।
क्लाउडपैनल 1

जब सरलता विश्वसनीयता से मिलती है

क्लाउडपैनल की उपयोगकर्ता-मित्रता को हमारी तेज़, सुरक्षित और स्केलेबल वीपीएस होस्टिंग के साथ मिलाएं।

उच्च प्रदर्शन

वेबसाइट लोड होने में एक सेकंड की देरी भी आपके संभावित ग्राहकों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हम EPYC प्रोसेसर और NVMe स्टोरेज का उपयोग करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट बेहतरीन प्रदर्शन करती रहे।

क्लाउडपैनल 2

उच्च सुरक्षा

मजबूत डीडीओएस सुरक्षा के साथ अपनी साइट और अपने ग्राहकों को हैकर्स से सुरक्षित रखें, और स्वचालित मैलवेयर स्कैनिंग का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों की जल्द पहचान करें।

क्लाउडपैनल 3

उच्च मापनीयता

छोटे स्तर से शुरुआत करें और जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़े, वैसे-वैसे इसे बढ़ाते जाएं। जब भी आपको लगे कि आपको अधिक CPU, RAM या स्टोरेज की आवश्यकता है, तो अपने VPS होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करना बस कुछ ही क्लिक का काम है।

क्लाउडपैनल 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

वैश्विक सर्वर आपकी सेवा में उपलब्ध हैं

हमारे डेटा सेंटर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। तेज़ कंटेंट डिलीवरी के लिए अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक स्थित सर्वर का चयन करें।

Image

वेब पेशेवरों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

AI की मदद से अपने CloudPanel VPS को मैनेज करें।

AI द्वारा प्रबंधित क्लाउडपैनल VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा चालू रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप किसी त्रुटि को ठीक कर रहे हों, अपने फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों या डेटा का प्रबंधन कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।

क्लाउडपैनल 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

Google
रेटिंग:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
रेटिंग:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
रेटिंग:
4.7
874
reviews

क्लाउडपैनल वीपीएस से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्लाउडपैनल वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

क्लाउडपैनल वीपीएस होस्टिंग क्या है?

क्लाउडपैनल का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?

मैं अपने वीपीएस पर क्लाउडपैनल कैसे इंस्टॉल करूं?

क्या मैं अपनी मौजूदा वेबसाइट को होस्टिंगर के क्लाउडपैनल वीपीएस पर माइग्रेट कर सकता हूँ?

क्या मैं क्लाउडपैनल पर एक साथ कई वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ?

क्लाउडपैनल वीपीएस होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?

